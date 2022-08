Foto des Tages: "Alle für Ella" feiert Premiere

Kino

Riesenstimmung und begeisterte Fans gab es gestern bei der "Alle für Ella"-Premiere im Mathäser Filmpalast in München. Zu Gast waren neben den umjubelten DarstellerInnen Lina Larissa Strahl, Safira Robens, Malene Becker, Tijan Marei, Gustav Schmidt, Lorenzo Germeno, Adam Bousdoukos und Emir Bayrak auch Regisseurin Teresa Fritzi Hoerl sowie Dietmar Güntsche (Produzent), Ulrike Schölles (Produzentin), Timo Baer und Anja Scharf (Drehbuch), Weltkino Geschäftsführer Michael Kölmel und Judith Erber (FFF). "Alle für Ella" startet am 8. September 2022 bundesweit in den Kinos. (PR-Veröffentlichung; Foto: Weltkino).