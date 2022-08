Cineplex geht mit Flatrate in den Herbst

2016 begegnete Cineplex dem Umfeld der Fußball-EM mit einem Flatrate-Angebot: Für insgesamt 25 Euro winkten 25 Tage unbegrenztes Kinovergnügen in den teilnehmenden Cineplex-Häusern. Ein dauerhaftes Abo-Angebot entwickelte sich aus dieser Aktion, die gezielt aufgesetzt wurde, um einen absehbar schwachen Zeitraum bestmöglich zu überbrücken, zwar nicht. Allerdings habe man unter dem Strich ein "sehr positives Fazit" ziehen können, wie Detlef Bell von Cineplex Deutschland schildert.

Dementsprechend kommt es in diesem Jahr zu einer Neuauflage der besonderen Offerte. Nicht im Zeitraum eines großen Fußballturniers, aber in den Wochen, in denen sich Pandemie-bedingte Produktionsverzögerungen bei den großen Blockbustern deutlich in den Startplänen bemerkbar machen. Und tatsächlich gibt es einen Termin, der als idealer Anknüpfungspunkt für diese Sonderaktion dient: Denn nutzbar wird das Ticket ab dem 12. September sein, also direkt nach dem zweitägigen bundesweiten Kinofest, das man auf diese Weise für die Cineplex-Gäste noch zu verlängern hoffe, wie Bell erklärt.

Die Rahmendaten der Aktion sind gegenüber 2016 im Prinzip gleich geblieben: Das 25-Tage-Ticket kostet erneut 25 Euro, und ist - in begrenzter Stückzahl - im Vorverkauf erhältlich, der diesmal am 1. September beginnt. Genutzt werden kann das Ticket in den teilnehmenden Häusern im Zeitraum 12. September bis 31. Oktober, der Beginn des 25-tägigen Nutzungszeitraums wird dabei von den Gästen selbst durch die erstmalige Nutzung gewählt, wobei das Ticket Ende Oktober aber in jedem Fall seine Gültigkeit verliert.

Grundsätzlich gewährt das (selbstverständlich) personalisierte und nicht übertragbare Ticket Zugang zu sämtlichen Filmen, ausgenommen sind Sonderveranstaltungen und ausverkaufte Vorstellungen, besondere Aufschläge (wie für 3D, D-Box oder 4DX sowie Premium-Sitze) sind gesondert zu entrichten.

Ausführliche Informationen finden Sie hier.