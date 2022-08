Fünf Seen Filmfestival feierlich eröffnet

Mit dem Film Alle wollen geliebt werden" wurde gestern Abend bei sommerlichen Temperaturen das 16. Fünf Seen Filmfestivaleröffnet. Ehrengäste des Abends waren die Hauptdarstellerinnen Anne Ratte-Polle und Ulrike Willenbacher, Regisseurin Katharina Woll und Produzent Markus Kaatsch. Auf dem blauen Teppich wurden sie von den Stelzern um Wolfgang Hauck, einer Theatergruppe aus Landsberg, umringt. Festivalleiter Matthias Helwig lenkte in seiner Rede den Blick auf den Ort, der für ein Filmfestival ausschlaggebend ist: das Kino. Er sagte: "Im Moment geht es dem Kino nicht gut. In zwei Jahren Pandemie haben sich die Gewohnheiten der Menschen verändert. Wir müssen die Menschen wieder zurück ins Kino holen, müssen ihnen zeigen, was das Besondere am Kino ist. In den 60er und 80er Jahren hatte das Kino auch Mühe, hat es aber geschafft, wieder in das Bewusstsein der Menschen zurückzukommen: durch etwas Neues wie die Nouvelle Vague in Frankreich - und durch Qualität. Das ist der Weg, den wir gehen müssen."