"Eternal Spring" ist Kanadas Oscarkandidat

Kanada schickt "Eternal Spring" von Jason Loftus ins Rennen um eine Oscarnominierung in der Kategorie "Best International Feature. Der animierte, mit aktuellen Dokumenten unterfütterte Dokumentarfilm beleuchtet die Arbeit des international bekannten Comiczeichners Daxiong ("Justice League", "Star Wars"), der als Mitglied der verbotenen spirituellen Gruppe Falun Gong nach Polizeirazzien in der Stadt Changchun aus China fliehen musste. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences veröffentlicht am 21. Dezember ihre Shortlist mit 15 Filmen, die fünf Nominierten werden am 24. Januar 2023 bekanntgegeben. Vergangenes Jahr wurden Filme von 92 Ländern für die Kategorie "Best International Feature" eingereicht.