Mostra unterstützt zwei Initiativen der International Coalition for Filmmakers at Risk

Die International Coalition for Filmmakers at Risk (ICFR) kündigt in Zusammenarbeit mit der Biennale di Venezia zwei Initiativen im Rahmen der 79. Internationalen Filmfestspiele von Venedig an, um ihre Solidarität mit den Regisseuren, Filmemachern und Künstlern zu bekunden, die im vergangenen Jahr weltweit verhaftet oder inhaftiert wurden, und um in den Medien, bei Regierungen und internationalen humanitären Organisationen auf ihre Situation aufmerksam zu machen.

Zum einen wurde für 3. September ein Panel angekündigt mit Titel "Filmmakers Under Attack: Talking Stock, Taking Action", auf dem Venedig-Festivalchef Alberto Barbera, Vanja Kaludjercic, Chefin des Rotterdam-Filmfestivals, der türkische Produzent Nadir Öperli, Orwa Nyrabia, Leiter des Amsterdam Documentary Film Festival sowie Mike Downey, Vorsitzender der European Film Academyund ein iranischer Filmemacher teilnehmen. Zum anderen veranstalten Filmemacher, Künstler und andere Festivalteilnehmer am 9. September einen Flash-mob auf dem Roten Teppich des Palazzo del Cinema auf dem Lido, um die Aufmerksamkeit auf verhaftete und/oder inhaftierte Filmemacher - im Speziellen auf Jafar Panahi und andere iranische Filmemacher - zu lenken. Am Abend ist die Präsentation von Panahis neuem Film "Kehrs nist" anberaumt.

https://www.icfr.international/