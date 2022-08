Kinocharts Österreich: "Guglhupfgeschwader" regiert weiter

Wie in den deutschen Kinocharts konnte auch in den österreichischen Charts "Guglhupfgeschwader" an seinem dritten Wochenende die Chartspitze verteidigen - und das sogar mit ein paar Euro mehr Einspiel. An einem Wochenende, an dem es wieder bergauf ging.

Wie in den deutschen Kinocharts konnte auch in den österreichischen Charts Guglhupfgeschwader" an seinem dritten Wochenende die Chartspitze verteidigen - und das sogar mit ein paar Euro mehr Einspiel. An einem Wochenende, an dem es wieder bergauf ging, vor allem für Familientitel. Gesamt steht die Rita-Falk-Adaption mit den 347.978 vom Wochenende bei fast zwei Mio. Euro Einspiel. Deutlicher zulegen konnte Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss", der mit 192.210 Euro Einspiel - in der Vorwoche waren es 117.467 - an seinem achten Wochenende von Rang drei auf zwei sprang und gesamt die Vier-Mio.-Euro-Einspiel-Marke nahm. Auch Top Gun Maverick" und DC League of Super-Pets" erholten sich deutlich. Der Animationsfilm kletterte von Rang sieben auf fünf.

Auf Rang sechs meldete sich mit Der Gesang der Flusskrebse" der beste Neuling mit 93.405 Euro Einspiel. Neu in die Top Ten schaffte es außerdem das einheimische Drama von Adrian Goiginger, Märzengrund", der sich mit 50.394 Euro Einspiel auf Rang neun platzierte.

Die Top 15 der österreichischen Charts