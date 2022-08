Medienberichten zufolge entlässt Warner Bros. Discovery in den nächsten 15 Monaten 29 Mitarbeiter in Europa. Dazu zählen die Führungskräfte Jonathan Young, VP Original Programming & Production EMEA, Christian Wikander, VP & Commissioning Editor of Original Programming Nordics und Annelies Sitvast, Head of Unscripted Original Production France.

Nicht betroffen seien u.a. Antony Root, Head of Original Programming für EMEA und Vera Peltekian, VP und Commissioning Editor France.

Die Nachricht folgt auf den bekannt gewonnen Strategiewechsel von Warner Bros. Discovery, wonach das Unternehmen zwar weiterhin in lokale (europäische) Produktionen und Akquisitionen investieren will, aber nicht in Serien, die ausschließlich für Streaming in Auftrag gegeben werden. Diverse HBO Max-Projekte waren bereits storniert worden.

In den 21 Ländern, in denen HBO Max bereits aufgestellt ist, sollen den fusionierten Max/Discovery-Service Anfang 2024 erhalten. Andere europäische Märkte, darunter möglicherwiese Deutschland, sollen im Laufe des Jahres 2024 folgen.

Über die Entlassungen berichtetet als Erster das Nachrichten-Portal Deadline.

WBD entlässt Personal in Europa

Nachdem bekannt geworden war, dass Warner Bros. Discovery die Produktion für originäre HBO Max-Inhalte herunterfährt, berichten aktuell US-Medien, dass auch in Europa Mitarbeiter entlassen werden sollen.

