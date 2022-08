Constantins Mammutprojekt "Hagen" vor Drehstart

Im September starten die Dreharbeiten zum Mammut-Fantasy-Projekt "Hagen", das Constantin parallel als Kinofilm und als sechsteilige Serie für den weltweiten Markt produziert. RTL ist Sender- und Streamingpartner. Cyrill Boss und Philipp Stennert, zuletzt mit "Der Pass" erfolgreich, inszenieren nach Wolfgang Hohlbeins Bestseller Hagen von Tronje", einer Neuinterpretation der Nibelungensage. Das Filmemacherduo schrieb auch das Drehbuch gemeinsam mit Doron Wisotzky. Die Streaming- und Free-TV-Rechte für Film und Serie in Deutschland werden von RTL Deutschland für RTL+ ausgewertet. Jan Ehlert, Christoph Müller, Christian Rohde und Constanze Guttmann produzieren von deutscher Seite, Filip Hering von tschechischer. Martin Moszkowicz und Oliver Berben fungieren als Executive Producer. Redaktionell verantwortlich seitens RTL sind Thomas Disch und Nico Grein unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland.

Moszkowicz beschreibt das seit 20 Jahren geplante Projekt in unserem Interview Anfang des Jahres folgendermaßen: "Das wird die größte Produktion, die die Constantin seit Jahrzehnten aus Deutschland heraus gestemmt hat, ein großes Abenteuer-Fantasy-Epos auf der Basis der größten Sage im deutschen Sprachraum und eines Buches von Wolfgang Hohlbein, der einen Character Switch vorgenommen und Hagen als positive Figur in das Zentrum der Nibelungensage gestellt hat."

Und er führt aus: "Wir wollen auf der Basis eines der bekanntesten Stoffe, die es in unseren Breitengraden und in der Welt gibt, einen großen Event-Kinofilm herstellen, ein wuchtiges Kinoereignis wie "Das Parfum" oder "Der Name der Rose", das wir mit Millionenaufwand ins Kino bringen werden. Parallel stellen wir eine sechsteilige Serie her, die zeitversetzt ausgewertet und ein eigenes Leben und einen eigenen Markt haben wird. Sie folgt einem anderen dramaturgischen Aufbau, umfasst aber einen Teil des Kinofilms. Produktionscrew, Schauspieler und die Regisseure Cyrill Boss und Philipp Stennert sind identisch, aber es sind zwei gleichwertige Produkte, die auf verschiedenen Plattformen ausgewertet werden. Wir wollen damit zeigen, dass es möglich ist, mit einem Kinofilm ein Millionenpublikum zu erreichen und gleichzeitig mit einer Serie über Streamer, Fernsehen und Home Entertainment noch einmal Millionen Zuschauer zu generieren. Diese Form, hybrid zu denken, gab es das letzte Mal bei "Das Boot".

Gedreht werden wird in Prag und an deutschen Locations. Constantin veröffentlichte ein Artwork zum Mammutprojekt, das zuletzt von FFA gefördert wurde.