Termin für 73. Deutschen Filmpreis steht

In diesem Jahr fand die große Gala zum Deutschen Filmpreis am 24. Juni statt, 2023 soll die renommierteste und höchstdotierte Auszeichnung für den deutschen Film wieder etwas früher vergeben werden. Wie die Deutsche Filmakademie mitteilte, findet die Verleihung des 73. Deutschen Filmpreises am 12. Mai kommenden Jahres statt. Einreichungen für das Auswahlverfahren sind ab Herbst möglich, genauere Informationen hierzu sollen in Kürze folgen. Nachdem die Verleihung 2020 und 2022 ausnahmsweise von der ARD übertragen worden war, übernimmt diese Aufgabe 2023 wieder das ZDF.

Der Deutsche Filmpreis ist mit Preisgeldern der BKM in einer Gesamthöhe von knapp drei Mio. Euro dotiert und wird nach der Wahl durch die Mitglieder der Deutschen Filmakademie von Kulturstaatsministerin Claudia Roth verliehen.