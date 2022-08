Einschaltquoten: Wer X sagt, muss auch Y sagen

Der Kitzel des Verbrecherjagens lässt nicht nach. Die über Jahrzehnte erfolgreiche ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" ließ für die Mainzer auch am gestrigen Abend nichts anbrennen und sorgte mit 4,72 Mio. Zuschauern und 20,8 Prozent für einen glasklaren Tagessieg. Auch die Nachrichten von "Tagesschau" (3,92 Mio. / 18,6 Prozent) und "heute journal" (3,91 Mio. /18,0 Prozent) wurden distanziert, wobei das heute-journal" vom XY-Vorlauf profitierte. Die ARD schickte eine Wiederholung des beim Grimme-Preis siegreichen Dramas Der Fall Bruckner" aus dem Jahr 2014 ins Rennen (2,67 Mio. / 11,8 Prozent) und musste sich noch hinter dem Vorabendkrimi SOKO Wismar" (2,85 Mio. / 20,4 Prozent) einreihen. Hinter "RTL Aktuell" (2,34 Mio. / 15,1 Prozent) war Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (2,04 Mio. /10,3 Prozent) mal wieder das meistgesehene private Programm.

Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lag "Aktenzeichen XY... ungelöst" mit 790.000 Zuschauern und 16,6 Prozent in Front und ließ bei der Reichweite abermals die "Tagesschau" hinter sich. Bei Marktführer RTL sorgten über die verschiedenen Slots verteilt "RTL Direkt" (0,67 Mio. / 15,4 Prozent), Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" (0,64 Mio. / 16,0 Prozent) und die Dating-Show "Take Me Out - XXL" (0,60 Mio. / 13,4 Prozent) für ein starkes Fundament. Bei Sat1 legte Jörg Pilawas Show "Zurück in die Schule" mit 9,6 Prozent Marktanteil (0,44 Mio.) einen geglückten Start hin und kam Schwestersender ProSieben und dessen Wiederholung von Steven Spielbergs Terminal" (0,45 Mio. / 9,9 Prozent) sehr nahe.