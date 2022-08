Warner verschiebt DC-Sequels

Fans der DC-Spektakel werden auf zwei der großen Sequels noch etwas länger warten müssen. So hat Warner bekannt gegeben, dass Aquaman 2" in den USA von seinem letzten Termin am 17. März 2023 nun auf den 25. Dezember 2023 rückt, damit würde der Film ebenso zum Weihnachtstitel wie sein immens erfolgreicher Vorgänger aus dem Jahr 2018 - tatsächlich sind Aquaman" und "Joker" die bislang einzigen DC-Adaptionen, die weltweit mehr als eine Milliarde Dollar in den Kinos eingespielt haben.

Zumindest US-Medien nennen Postproduktionsverzögerungen als Grund für die Verlegung von "Aquaman 2", tatsächlich wirken sich derartige Verzögerungen gerade im Bereich VFX aktuell massiv auf die Startlisten aus.

Den freigewordenen März-Slot übernimmt Shazam! 2", der damit vom 21. Dezember 2022 abrückt. In diesem Jahr hält somit nur noch Black Adam" als kommender Neustart die DC-Stange in den Kinos hoch. Die neuen deutschen Starttermine wurden noch nicht verkündet, werden sich aber wie üblich an den US-Starts orientieren.

Verschoben wurde unterdessen auch die Stephen-King-Adaption Salem's Lot", aus dem jüngsten Termin 21. April wurde nun erst einmal eine Listung ohne konkretes Datum. Neu in der Startliste ist hingegen "The Nun 2" am 8. September.

Und neu sind auch zwei Filme, die ursprünglich exklusiv auf HBO Max ausgewertet werden sollten, die Warner nun aber m Zuge des erneuerten Kino-Fokus auf die Leinwände holt: "House Party" am 9. Dezember 2022 und Evil Dead Rise" am 21. April, also dem Termin, auf dem zuvor "Salem's Lot" stand.