KOMMENTAR: Handstandüberschlag vor Freude

Steven Spielberg, Sam Mendes, Alejandro Gonzalez Iñárritu sind die drei Oscarschwergewichte und Darren Aronofsky, Noah Baumbach, Martin McDonagh, Joanna Hogg, Olivia Wilde, Todd Field und Rian Johnson weitere große Namen, deren neue Filme in den nächsten Wochen auf den großen Festivals, beginnend mit Venedig, danach folgen Telluride, Toronto, San Sebastian, Zürich, Hamburg und New York, vom Stapel laufen werden. In einer gerechten Welt würden Cineasten und Filmfans jetzt schon einmal Handstandüberschlag vor Freude machen angesichts des Reichtums an Talent und der zumindest anzunehmenden Güte der Titel, die da massiert auf uns zukommen.

Aber wir leben in komplizierten Zeiten, weshalb Freude niemals über längere Dauer unbeschwert sein kann, sondern immer nur mit Vorsicht zu genießen ist. Irgendein Haar in der Suppe lässt sich immer finden. Die Premieren auf den Festivals, inklusive Vorfreude und intensiver Diskussionen über die Filme vor den Festivalkinos, erzählen aber auch nur die halbe Geschichte. Wie wir besonders in den letzten Monaten schmerzhaft erfahren haben, in denen das Mainstreamkino mit Macht darauf gedrängt hat, wieder zu den Erfolgen vor der Pandemie aufzuschließen, das Publikum für das tendenziell eher anspruchsvolle Erzählkino für Erwachsene sich aber schwertut, sich aus seiner Corona-Stasis zu schälen, fällt es schwerer denn je, die spürbare, greifbare Begeisterung für einzelne Festivalhits auf das zahlende Publikum bei der regulären Auswertung so sie denn überhaupt im Kino stattfindet - zu übersetzen.

Man verfolgt diesen Trend seit Jahren und nimmt diesen Disconnect mittlerweile fast schon resigniert hin. Aber ich frage mich dennoch, Dinosaurier, der ich mittlerweile wohl auch schon bin (es geht mir gut, danke der Nachfrage!), warum es so schwer ist, den Genuss zu vermitteln, im Kino auf Entdeckungsreise zu gehen, sich von Filmen überraschen zu lassen. Wenn es bei mir geht - und es geht ganz wunderbar -, warum dann nicht bei anderen auch? Jaja, ich kenne all die reflex­artigen Antworten zur Genüge. Teures Vergnügen, schnatternde Sitznachbarn, Anlage zuhause ist tofte, Kino ist oll, tot, überholt, von gestern, riecht schlecht, braucht keiner mehr, Netflix, Prime, YouTube, TikTok ist viel besser. Yadda yadda yadda. Naja, sage ich. Aber Spielberg, Mendes, Iñárritu (der Rest wie am Anfang der Kolumne)... So viele wunderbare Geschichten, handverlesen erzählt und bebildert für den Genuss auf der großen Leinwand. Es muss doch zu vermitteln sein, dass man sich und sein Leben spürbar bereichert, wenn man sich diesem Kino ausliefert, mit Haut und Haar. Ich bin dabei und tue auf bescheidene Weise mein Bestes, das auch zu vermitteln. Weil Handstandüberschlag vor Freude. Sie verstehen?

Ein Kommentar von Thomas Schultze, Chefredakteur