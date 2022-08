"The Swimmers" eröffnet 18. Zurich Film Festival

Das Zurich Film Festival feiert mit Sally El Hosainis "The Swimmers" am 22. September feierliche Eröffnung seiner 18. Edition. Im Züricher Kongresshaus werden bei der Europapremiere des Films neben geladenen Gästen auch Bundesratspräsident Ignazio Cassis und die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch erwartet. Die Working-Title-Produktion für Netflix beruht auf wahren Begebenheiten. Sally El Hosaini schrieb das Drehbuch gemeinsam mit Jack Thorne. Der Film erzählt von zwei jungen Schwestern, die sich als Kriegsflüchtlinge aus Syrien zu den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro aufmachten. Dort stellten sie nicht nur ihre Fähigkeiten als Schwimmmeisterinnen sondern auch ihr persönliches Engagement für Vertriebene unter Beweis. "'The Swimmers" ist ein zutiefst bewegender und aktueller Film über eine wundersame Reise", sagt Christian Jungen, Artistic Director des Zurich Film Festivals. "Er wirft ein Schlaglicht auf die aktuelle Flüchtlingskrise und ist zugleich ermutigend und inspirierend. Wir könnten uns keinen besseren Eröffnungsfilm vorstellen. Sally El Hosaini, die bereits mit ihrem ersten Spielfilm 'My Brother the Devil' in Sundance ausgezeichnet wurde, gehört zu den talentiertesten neuen Stimmen des Autorenkinos. Als Festival, das sich für den Nachwuchs engagiert, ist es eine große Freude, ihr neues Werk in Anwesenheit des deutschen Stars Matthias Schweighöfer zu präsentieren."

An der Europapremiere des Films werden neben Sally El Hosaini auch die beiden Darsteller Nathalie Issa und Matthias Schweighöfer sowie die Schwestern Sara und Yusra Mardini und Schwimmtrainer Sven Spannenkrebs anwesend sein.