Foto des Tages: Premiere des Anime-Blockbusters "Dragon Ball Super: Super Hero" in Köln

Kino

Nachdem er letzte Woche bereits in den USA Platz 1 der Kinocharts im Sturm erobert hat, startet "Dragon Ball" am 30.08. in 450 Kinos in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit den Fans feierten auf der Gamescom im Cinedom in Köln Justin Galley, Katrin Schumacher und Anna Gierden (v.l.) von Crunchyroll. "Dragonball Super: Super Hero" wird im Rahmen der Crunchyroll Anime Night gezeigt, wie immer in der deutschen Synchronfassung und der japanischen Originalfassung mit Untertiteln. (PR-Veröffentlichung; Foto: Crunchyroll)