Netflix: 50 Prozent Originals im US-Katalog

Das Empfehlungs-, Beobachtungs- und News-Portal What's on Netflix berichtet über einen neuen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte von Netflix. Der Website zufolge bestehe der US-Inhaltekatalog erstmals zu gleichen Teilen aus Originals und lizenzierten Titeln. Dieses Gleichgewicht sei am 24. August erreicht worden. Laut What's on Netlix gab es an diesem Tag 6206 verschiedende Titel. Gezählt wurden Serien, Dokumentationen, Filme, Stand-up-Specials und interaktive Features. Nicht dabei: Mobile Games. Die Analyse soll ergeben haben, dass 3104 Inhalte als Originals identifiziert werden konnten. Genau genommen, bestehe die Netlfix-Library also am 24. August zu 50,017 Prozent aus Netflix-Eigenproduktionen

Außerdem wollen die Statistik-Nerds herausgefunden haben, dass der Originals-Anteil monatlich um 0,88 Prozent steigt. Hochgerechnet würde dies bedeuten, dass die Netflix-Bibliothek im Juli 2023 zu 60 Prozent, im Dezember 2024 zu 75 Prozent und im Mai 2027 zu 100 Prozent mit Originals gefüllt sein würde. Allerdings geht What's on Netflix nicht davon aus, dass der Streamingdienst zu irgendeinem Zeitpunkt ausschließlich Originals zur Verfügung stellt. Wie sich Eigenproduktionen und Lizenzware künftig quantitativ ausbalancieren werden, ließe sich nicht vorhersagen.

Schätzungen zufolge hat Netflix zu jeder Zeit etwa 700 bis 900 Titel in der Entwicklung.

Außerdem weist das Portal darauf hin, dass es in der Vergangenheit aus verschiedensten Gründen mehrfach dazu gekommen sei, dass Originals wieder aus dem Angebot verschwinden würden. Ein prominentes Beispiel waren die Marvel-Serien, die Disney zurückholen konnte (auf welcher Vertragsbasis auch immer).

Bereits im Mai hatte Ampere Analysis berichtet, dass der Originals-Anteil die 50-Prozent-Marke überschritten habe. Die Markforschungsprofis hatten allerdings Exclusives eingerechnet. Ein wenig unklar bleibt daher, auf welchen Definitionsgrundlagen jeweils gezählt wurde.