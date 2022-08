MoviePass vor Neuanfang

Das Kinoabo MoviePass soll im September zurückkehren. Nachdem das Unternehmen 2017 in den USA durch die Decke ging (weil der Preis auf zehn Dollar pro Monat für einen täglichen Kinobesuch gesenkt wurde), sich dann hoch verschuldete (weil es keine Partnerschaften mit den Kinoketten schließen konnte und jeweils den vollen Preis für jede Eintrittskarte zahlte, die die Abonnenten kauften) und im September 2019 schließlich Insolvenz anmeldete, soll es am Labor Day (5. September) wieder weitergehen. Ab 25. August will das Unternehmen laut US-Berichten eine Art Warteliste bereitstellen, auf der man sich frühzeitig für ein Abo registrieren kann.

Der Relaunch soll verschiedene Preisstufen anbieten, abhängig vom Wohnort der potenziellen Abonnenten. Die Preise sollen zwischen zehn, 20 und 30 US-Dollar liegen, obwohl es noch keinen Hinweis darauf gibt, wie viele Filme die Nutzer jeden Monat sehen können. Die Abonnenten erhalten weiterhin eine Kreditkarte der Marke MoviePass, die nun Business Insidern zufolge schwarz statt rot sein soll. MoviePass gehört mittlerweile wieder Stacy Spikes, einem der Ko-Gründer des Unternehmens. Er hat es von Helios & Matheson zurückgekauft. Die Firma hatte MoviePass 2017 erworben, war 2020 aber selbst insolvent gegangen. Spikes war mit dem Verkauf an Helios & Matheson ausgestiegen.