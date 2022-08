Startschuss für 10. Filmfestival Kitzbühel gefallen

Das 10. Filmfestival Kitzbühel wurde mit dem österreichischen SciFi-Drama "Rubikon" feierlich eröffnet. Neben der Österreich-Premiere des Films zählte die Auszeichnung "Besondere Verdienste für das Filmfestival Kitzbühel" für Michael von Wolkenstein zu den Höhepunkten der Eröffnung. Der Produzent engagiert sich bereits seit zehn Jahren für die Veranstaltung und ist von Beginn an Mitglied im Advisory Board. Michael Reisch, Geschäftsführer Film und Programm: "So, wie heute Abend unser Festival begann, darf es bis Samstag sehr gerne weitergehen. Rubikon war als Eröffnungsfilm die perfekte Wahl, passt sehr gut in unser Profil, und hat sicher Lust auf die weiteren Filme unseres Programms gemacht. Wir haben uns im Jubiläumsjahr besonders viel vorgenommen. Neben den Filmen genießen bei uns auch die Branchenpanels, der Austausch und das Networking eine große Bedeutung. Unsere Gäste dürfen sich auf weitere vier spannende Tage in einer Stadt mit besonderer Atmosphäre und außergewöhnlichen Kino- Schauplätzen freuen."