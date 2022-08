Bundeskabinett bringt neue Corona-Regeln auf den Weg

Das Bundeskabinett hat die Anfang August von Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Justizminister Marco Buschmann vorgelegten Pläne für eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes und damit neue Corona-Regeln ab 1. Oktober erwartungsgemäß gebilligt. Nun ist - voraussichtlich am 8. September - der Bundestag am Zug.

Während die Debatte um das Tragen von Masken in einem Regierungsflieger nach erfolgtem PCR-Test ungebührlich viel Raum einnahm, ließ Marco Buschmann (FDP) mit einer doch leicht weltfremden Einschätzung des Maßnahmen-Chaos während der vergangenen Corona-Jahre aufhorchen. "Mich hat dieses pauschale Urteil vom 'Flickenteppich' noch nie überzeugt", sagte er. Und auch wenn sein Hinweis auf das Gefahrenabwehrrecht der einzelnen Bundesländer in einem föderal organisierten Staat sicherlich grundsätzlich zutreffend ist, verblüfft es doch, die Folgen - eben den nicht zu leugnenden Flickenteppich - auf diese Weise in Abrede zu stellen. Vor diesem Hintergrund muss man leider auch die gemeinsame Einschätzung von Lauterbach und Buschmann sehen, wonach nicht davon auszugehen sei, dass die nun vom Bundeskabinett abgesegneten Regeln zu einem Flickenteppich führen würden.

Dabei bereiteten gerade die nun abgeschlossenen Beratungen den Boden für zusätzliche Unterschiede im Vorgehen. Denn der Plan sah vor, dass Länder unter anderem Maskenpflicht in Innenräumen anordnen können. Während es dabei bleiben soll, soll die (in Stufe 1 möglicher Maßnahmen) ursprünglich als Grundsatz gedachte Ausnahme für getestete, frischgeimpfte und frischgenesene Personen in den Bereichen Kultur, Freizeit, Sport und Gastronomie nun (abseits des Negativtests) zur "Kann"-Vorschrift werden. Das heißt, dass in Stufe 1 möglicher Maßnahmen länderübergreifend ein Test von einer etwaigen Maskenpflicht in Innenräumen befreien würde - der Umgang mit Geimpften und Genesenen aber wieder bundesweit uneinheitlich gehandhabt werden könnte. Möglicherweise ist dies eine Reaktion auf die Einsicht, dass eine solche "dreifache" Ausnahme in der Realität Probleme bei der Kontrolle aufwerfen könnte.

Ansonsten blieben die ursprünglichen Pläne praktisch unangetastet, insofern sei auf die Meldung von Anfang August verwiesen. Vorsorglich klargestellt wurde bei der heutigen gemeinsamen Pressekonferenz von Lauterbach und Buschmann, dass sich die in Stufe 2 mögliche Maskenpflicht im Außenbereich natürlich nur auf Veranstaltungen bezieht, nicht auf den gesamten öffentlichen Raum. Im juristischen Sinne überflüssig war dabei der Hinweis, dass Veranstalter von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und eigene (natürlich nur strengere) Einlassregeln erlassen können.