Oldenburg ehrt Peter und John Hyams mit Retro

Beim diesjährigen Internationalen Filmfest Oldenburg, das vom 14. bis 18. September läuft, werden Peterund John Hyams mit einer Retrospektive geehrt. Die umfangreiche Werkschau der Arbeiten des Vater-Sohn-Gespanns umfasst drei Filme von Peter Hyams und sechs Regiearbeiten von John Hyams, darunter Unternehmen Capricorn" (Peter Hyams) und Outland" oder John Hyams selten gesehener Debütfilm One Dog Day". Als besonderes Highlight wird Peter Hyams im Rahmen eines großen virtuellen Live-Gesprächs mit Peter und John Hyams nach Oldenburg zugeschaltet. Das Gespräch wird ohne Paywall allen Interessierten zugänglich gemacht werden. Das Festival beschreibt das Schaffen der beiden mit den Worten: "Ihre individuell einzigartigen Visionen, ihre Kunstfertigkeit und wahre Ehrfurcht vor dem Kino fließt mit Liebe in jeden ihrer Filme ein, die sie als Regisseure umgesetzt haben und daneben oftmals mehrere Rollen, etwa als Autor, Kameramann oder Cutter innehatten. Im Off sind sie Vater und Sohn. Auf der Leinwand unterstreicht ihre seltene Zusammenarbeit, etwa in Johns "Universal Soldier: Regeneration" (Kamera Peter Hyams) oder in Peters "Enemies Closer" (Schnitt John Hyams), den unschätzbaren Kern von Respekt und Integrität, der für den Prozess des Filmemachens so wesentlich ist."