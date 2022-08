Zurich Film Festival feiert das spanische Kino

In der Sektion "Neue Welt Sicht" feiert das Zurich Film Festival dieses Jahr das junge spanische Kino. 16 Werke hat Christian Jungen, Artistic Director des ZFF, in diese Reihe eingeladen. Gezeigt werden elf abendfüllende und fünf Kurzfilme Filme junger Filmschaffenden. "Spanien ist ein großes Filmland, das Meister wie Luis Buñuel, Pedro Almodóvar oder Carlos Saura hervorgebracht hat", erklärt Jungen. "Nun steht eine neue Generation von jungen Regisseuren und vor allem Regisseurinnen in der Blüte, die mit Dringlichkeit oftmals sehr persönliche Geschichten vor dem Hintergrund sozialer Spannungen in ihrer Heimat erzählen. Ihr Kino wollen wir feiern." Im Rahmen der Sektion "Window San Sebastián" zeigt das ZFF auch den Thriller "Modelo 77" von Alberto Rodriguez, der dieses Jahr das San Sebastián Film Festival eröffnet. Das ZFF feiert gleichzeitig das zehnjähriges Jubiläum der strategischen Kooperation mit dem spanischen A-Festival, das überlappend mit dem ZFF stattfindet. "Anstatt gegeneinander zu arbeiten, haben wir uns vor zehn Jahren dazu entschieden, zusammenzuspannen", so Christian Jungen. Sein Kollege José Luiz Rebordinos, Direktor des Filmfestivals San Sebastián sagt: "Die Zusammenarbeit trägt dazu bei, dass das Schweizer Kino in Spanien und das spanische Kino in der Schweiz gefördert wird." Zur Auswahl von "Neue Welt Sicht" gehören Filme wie "Alcarràs - Die letzte Ernte" von Carla Simón, Carlota Peredas "Piggy"oder "Ramona" von Andrea Bagney

Das Gastland wird auch kulinarisch und musikalisch am Festival präsent sein. Im spanischen Konsulat wird es zudem eine Ausstellung geben mit Fotos aller spanischen Filmschaffenden, die bereits am ZFF waren. Infos unter www.zff.com