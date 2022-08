European Work in Progress gibt diesjährige hochkarätige Jury bekannt

Das Branchenevent European Work in Progress feiert vom 17. bis 19. Oktober fünfjähriges Jubiläum. Heute wurde die Jury bekanntgegeben.

Das Branchenevent European Work in Progress feiert dieses Jahr Fünfjähriges. Heute wurde die Jury bekanntgegeben. Das fünfköpfige Gremium aus Experten der Filmbranche wird darüber beraten, welche Projekte das Potenzial haben, eine wesentliche Rolle im internationalen Filmgeschehen der nächsten Jahre spielen. Dieses Jahr gehören dazu: Der französische Sales-Experte Olivier Barbier von mk2 films, Vanja Kaludjercic, Festivalchefin des International Film Festival Rotterdam, Julien Rejl, neuer Leiter der Quinzaine des Réalisateurs,Filmemacherin, Autorin, Schauspielerin und Produzentin Saralisa Volm sowie Thanassis Karathanos, der als internationaler Produzent mit Twenty Twenty Vision in Berlin und Pallas Film in Halle erfolgreich ist.

Auch in diesem Jahr werden bis zu 30 europäische Koproduktionen auf dem EWIP-Parkett antreten und um die zahlreichen Auszeichnungen und Unterstützungen ins Rennen gehen, die in Köln vergeben werden. Dabei geht es insgesamt um eine Fördersumme von mittlerweile 52.500 Euro, die von den gemeinsamen Partnern K13 Studios, MMC Film & TV Studios, LAVAlabs Moving Images und mm filmpresse für Postproduktion und Festival-PR vergeben werden. Erstmals wird dieses Jahr der EWIP-TorinoFilmLab Audience Design Award vergeben.

Präsentiert werden Kinofilmproduktionen mit Beteiligung mindestens eines europäischen Landes, die über Ausschnitte aus bereits gedrehtem Material verfügen, um sie dem anwesenden und erfahrenen Fachpublikum aus den Bereichen Weltvertrieb, Verleih, Filmfestival und TV-Sender vorzustellen. Die Pitches sind für eine Dauer von max. 15 Minuten inkl. Filmausschnitten und einem Q&A vorgesehen. Neben den vielen informellen Networking-Möglichkeiten werden One-to-One Meetings organisiert.

"Wir sind sehr stolz, zu unserem 5-jährigen Jubiläum eine beeindruckende Riege an extrem erfahrenen Kolleginnen und Kollegen in der diesjährigen Jury zusammenzubringen. Sie repräsentieren auf internationaler Ebene die erste Liga in den Bereichen Festival, Produktion, Weltvertrieb, Regie. Sie stehen sowohl für die etablierte und erfahrene Seite der Industrie, haben sich aber auch als Erneuerer und Impulsgeber bewiesen. Wir freuen uns auf einen aufregenden Jahrgang und mit dieser Jury haben wir die richtige Grundlage geschaffen für einen inspirierenden Austausch, der für die Projekte, aber auch für alle anderen Beteiligten eine echte Bereicherung ist." Torsten Frehse, EWIP-Organisator

European Work in Progress 2022 findet vom 17. bis 19. Oktober statt. Das Event wirdmaßgeblich von der Film- und Medienstiftung NRW unterstützt und findet statt in Kooperation mit der AG Verleih - Verband unabhängiger Filmverleiher.