Kaufcharts: Katalog- und TV-Inhalte nutzen Gunst der Stunde

Nachdem sich in den letzten Wochen einige prominente Kinofilme hervortaten, zeigen sich aktuell TV- und Katalog-Inhalte in den DVD- und Blu-ray-Kaufcharts.

Da keine namhaften neuen Kinofilme herausgebracht wurden, beherrschen die Toptitel der Vorwochen das Geschehen in den aktuellen DVD- und Blu-ray-Kaufcharts. Im Blu-ray-Ranking führt weiterhin "Uncharted". Platz zwei geht an "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" und die Bronzemedaille sicherte sich "Sonic the Hedgehog 2". Neu in den Top-10 sind drei frisch aufpolierte Katalogtitel: der SciFi-Klassiker "Event Horizon" auf Rang sechs, Michael Manns "Heat" auf der Acht und "Friedhof der Kuscheltiere 2" auf Position neun. Erst auf Platz elf gibt es mit der Horrorkomödie "Wyrmwood: Apocalypse" eine "echte" Neuheit.

In der GfK-Auswertung für DVD bilden "Dumbledores Geheimnisse" und "Sonic the Hedgehog 2" das Spitzenduo. Höchster Neuzugang ist die sechste Staffel der Serie "Lucifer" auf Rang drei. Die Animeserie "One Piece" (Volume 30) steigt auf Platz neun ein, "Blue Bloods" (Season sechs) klettert bis auf Rang zehn.

DVD-Verkauf

Blu-ray-Verkauf