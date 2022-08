Spirit Awards verleihen Darstellerpreise genderneutral

In Deutschland ist es bei der Berlinale oder beim Deutschen Schauspielpreis so. In den USA bei den Grammys, den Gotham Awards oder den MTV Movie & TV Awards: Bei den Darstellerpreisen wurde die Unterscheidung "männlich" und "weiblich" aufgehoben. Künftig vergeben auch die Film Independent Spirit Awards ihre Schauspielpreise genderneutral. "Wir freuen uns, dass wir uns den anderen Festivals und Preisverleihungen anschließen können, die sich bereits dazu committet haben, großartige Schauspielkunst ohne Bezug auf das Geschlecht zu feiern", sagte Josh Welsh, Präsident von Film Independent, in einer Erklärung. "Wir freuen uns auch, nicht-binäre Darsteller bei den Spirit Awards willkommen zu heißen, ohne sie zu zwingen, sich als männlich oder weiblich zu identifizieren." Die Spirit Awards zeichnen unabhängige Produktionen aus, die mit kleineren Budgets entstanden sind, und sind bekannt für ihre stargespickte Awardzeremonie, die zur Award Season im Vorfeld der Academy Awards zählt. Die Kategorien bei den Darstellerpreisen der Spirit Awards heißen künftig "best lead performance" und "best supporting performance". Eine weitere Neuerung betrifft die Budgetobergrenze der sich um die Preise bewerbenden Filme: Diese wurde von 22,5 auf 30 Mio. Dollar angehoben, womit die steigenden Kosten bei Filmproduktionen berücksichtigt werden. Die nächste Verleihung der Spirit Awards findet am 4. März 2023 statt.