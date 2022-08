Einschaltquoten: Anwälte, Sachsenklinik und Showdiebe knallen

Die Hauptabendserie Die Kanzlei" (4,67 Mio. Zuschauer / 19,8 Prozent Marktanteil) erwies sich bei ihrem gestrigen Comeback ebenso wie Dauerbrenner In aller Freundschaft" (4,26 Mio. / 17,7 Prozent) einmal mehr als bewährte ARD-Kraft. Sowohl die Letterbox-Produktion als auch die Sachsenklinik-Gang der Saxonia ließen selbst "Tagesschau" (3,99 Mio. / 17,8 Prozent) und "heute journal"(3,58 Mio. / 16,3 Prozent) hinter sich. Beim ZDF sind Die Rosenheim-Cops" ein Ausbund an Beständigkeit, noch imposanter als die 3,15 Millionen und 15,6 Prozent am späten Vorabend auf dem Stammplatz lesen sich indes die Werte in der nachmittäglichen Wiederholungsschiene: Dort sprangen für die Bavaria-Produktion gestern 2,52 Mio. Zuschauer und satte 26,5 Prozent heraus. Meist gesehenes privates Programm war RTL-Dauerbrenner Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" (2,15 Mio. / 10,2 Prozent). Bei den Jüngeren kam die UFA-Daily auf 15,9 Prozent.

Für das Top-Ergebnis bei den 14- bis 49-Jährigen sorgte indes ProSieben-Paradepferd "Wer stiehlt mir die Show?" mit 23,8 Prozent, gleichbedeutend mit einem neuen Staffel-Bestwert für das Florida-Format. Selbst bei der Reichweite blieb der Showklau von Joko Winterscheidt an Olli Schulz mit 1,10 Millionen vor der "Tagesschau" (0,83 Mio.). Mit 8,3 Prozent schlug sich "Die Kanzlei" auch bei den Jüngeren sehr beachtlich, "In aller Freundschaft" brachte es auf 7,4 Prozent und war nicht allzu weit vom parallel ausgestrahlten Undercover Boss" (7,9 Prozent) von Marktführer RTL entfernt. Erfreulich für ProSieben sind auch die 12,8 Prozent, die die Flughafen-Serie Check Check" am späten Abend bei den Jüngeren klar machte.