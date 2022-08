"King Kong" wird zur Live-Action-Serie

Der Monsterklassiker "King Kong" soll erstmals eine Live-Action-Serienbearbeitung erfahren. Die Serie soll sich vor allem an Merian C Kinoklassiker aus dem Jahr 1933 und neuen Büchern von Joe DeVito orientieren. Horrorspezialist James Wan ist mit Atomic Monster als prominenter Executive Producer an Bord und Stephany Folsom, die gerade mit "Paper Girls" einen Serienhit bei Prime Video landete und an der demnächst dort startenden Herr der Ringe"-Spinoff-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" mitwirkte, schreibt die Drehbücher. Sie wirkt ebenso als Executive Producer wie Wans Produktionspartner bei Atomic Monster, Michael Clear und Rob Hackett sowie Dannie Festa und Marc Manus von World Builder Entertainment. Festa war vor ein paar Jahren an einem inzwischen eingestellten "King Kong"-Serienprojekt zusammen mit DeVito und dem Cooper Estate beteiligt gewesen. Die modernisierte Serie konzentriert sich auf die Herkunft von King Kong, der zuletzt in Godzilla vs in den Kinos zu sehen war, sich dort die Hauptrolle aber mit Godzilla teilen musste. Der Film ist Teil des von Legendary vorangetriebenen Monsteruniversums, in dessen Rahmen auch die Animeserie "Skull Island" für Netflix entsteht.