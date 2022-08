Jerry Bruckheimer zu "Top Gun Maverick": "Unser Job ist Unterhaltung"

Anlässlich der Home-Entertainment-Premiere von Top Gun Maverick" sprachen wir mit Produzentenlegende Jerry Bruckheimer über die Gründe des sensationellen Erfolgs des Sequels, das bisher 1,4 Milliarden Dollar weltweit eingespielt hat.

Gratulation zum größten Erfolg Ihrer 50-jährigen Karriere als Produzent, ein Erfolg, den in dieser Form sicherlich niemand hat kommen sehen. Was sind Ihrer Ansicht nach die ausschlaggebenden Gründe, und was überrascht Sie am meisten?

JERRY BRUCKHEIMER: Es ist uns gelungen, das ältere Publikum zurück in die Kinos zu holen. Das gibt mir einen echten Kick. Wir haben den Film als großes Kinoerlebnis gemacht. Das war unser Ziel, auch wenn das bedeutete, dass wir zwei Jahre warten mussten, bis wir ihn wirklich so starten konnten, wie wir das von Anfang an geplant hatten. Für mich war es ein Déjà vu: Wie jetzt wieder war es schon vor 35 Jahren beim originalen Top Gun" so, dass die Kids ihre Eltern mit ins Kino genommen haben. Ich gestehe, dass wir anfangs Sorge hatten, der Film könne nur das ältere Publikum abholen, das jüngere Publikum würde vielleicht kein Interesse haben. Junge, das waren ein paar schlaflose Nächte, die ich mir hätte sparen können. Die Jungen trieben das Geschäft. Und die Älteren kamen auch. Jeder hat diesen Film gesehen, viele davon mehrere Male, auf der ganzen Welt.

Wo die Einspielzahlen ebenso hoch sind wie in den USA.

JERRY BRUCKHEIMER: Die internationalen Zahlen sind noch besser! Das überrascht uns alle. Man darf nicht vergessen, dass der Film in Russland und China nicht gezeigt werden kann - zwei der größten internationalen Märkte. Ich kann nicht genug betonen, wie aufregend es ist, einen Film gemacht zu haben, der die gesamte Welt begeistert! Amerika ist eine Sache, aber wir haben dafür gesorgt, dass sich viele Menschen überall ein bisschen besser gefühlt haben, nachdem sie zwei Stunden im Kino gesessen waren. Und wenn wir eines gelernt haben: Die Menschen fühlen sich ein bisschen besser nach "Top Gun Maverick". Das ist der Grund, warum ich Filme mache. Für die Zeit, in der sie im Kino sitzen, sollen die Zuschauer abschalten können, nicht über ihre und die Probleme in der Welt nachdenken müssen. Unser Job ist Unterhaltung. Wir wollen, dass sich die Menschen gutfühlen. Wir wollen sie begeistern und mitreißen.

Keine Frage, bei "Top Gun Maverick" ist die Rechnung aufgegangen.

JERRY BRUCKHEIMER: Wir haben hart daran gearbeitet. Und es hat sich ausgezahlt. Aber ist es nicht aufregend, wenn man weiß, dass da keine Stuntleute oder professionelle Piloten in den Fliegern sitzen, sondern tatsächlich die Schauspieler? Es ist kein CGI. Was man sieht, ist echt. Man befindet sich als Zuschauer im Cockpit mit Tom Cruise, mit Miles Teller, mit dem Rest der Besetzung. Man ist hautnah mit dabei. Ich bin sehr stolz darauf, dass uns das so gelungen ist, wie wir es von Anfang an geplant hatten.

Aber wie wurde ein Phänomen daraus?

JERRY BRUCKHEIMER: Es gibt viele große Filme, die zu sehr auf CGI vertrauen. Ein paar davon habe ich selbst gemacht. Das ist gut für große Bilder, aber es fühlt sich einfach nicht echt an. Das Publikum von heute kennt das gar nicht mehr anders und ist jetzt überrascht, wie aufregend sich das Echte anfühlt. Das macht "Top Gun Maverick" besonders, hebt ihn aus dem Gros der Hollywoodproduktionen hervor. Aber entscheidend ist die richtige Mischung. Action allein reicht nicht aus. Die Geschichte muss stimmen, man muss die Figuren wirklich mögen. Wenn man ein Publikum im Kinosaal bewegen will - und das ist das Ziel! -, dann muss die Emotion da sein. Gib den Leuten etwas, was sie sonst nicht haben im Leben. Lass sie etwas erleben, was sie sonst nicht erleben würden. Dann gehen sie glücklich aus dem Kino und erzählen weiter, was sie erlebt haben. "Top Gun Maverick" konnte ein so großer Erfolg werden, weil sich herumgesprochen hat, dass er ein außergewöhnliches Erlebnis ist. Wenn man dann vielleicht noch einmal geht, weil man das wieder erleben will, nimmt man Freunde mit oder die Familie, die dann dasselbe Erlebnis haben. Und vor allem: Man hat dieses Erlebnis dann miteinander. Das ist der Grund, warum der Film so groß werden konnte.

Beeindruckend ist, dass man sich im Kino fühlt, wie man sich als Zwölfjähriger gefühlt hat, als jeder neue Film ein großes Erlebnis war und man wirklich mit den Figuren gefiebert hat.

JERRY BRUCKHEIMER: Das ist immer unser Ziel. Darum geht es. Es hört sich vielleicht banal an, aber unser Bestreben ist es stets, gute Geschichten zu finden, mit tollen Figuren und spannenden Themen. Wissen Sie, ich finde, dass wir im Verkehrswesen arbeiten. Wir transportieren Sie von einem Ort an einen anderen. Das klappt manchmal sehr gut, manchmal nicht ganz so. Aber seien Sie versichert, dass wir jedes Mal alles geben. Und bei "Top Gun Maverick" hat es perfekt funktioniert. Wenn man im Kino sitzt, ist man einer dieser Piloten. Dafür haben wir keine Mühen gescheut. Wir haben die Schauspieler vor dem Dreh drei Monate lang in eine Ausbildung geschickt, wo man ihnen den Umgang mit vier verschiedenen Flugzeugen beigebracht hat. Und Tom Cruise war immer der Anführer, überwachte das gesamte Training, ging immer mit seinem Beispiel voran. Er hat nichts eingefordert, was er nicht selbst geleistet hat. Er hat die Flugsequenzen selbst entworfen, zusammen mit Joseph Kosinski und unserem Autor, %Chris McQuarrie%, sowie den anderen Autoren, die mitgearbeitet haben. Ich kann nur immer wieder betonen: Es war unser Bestreben, einen Film zu machen, der sich echt anfühlt, authentisch, ein Liebesbrief an das Können und den Mut der Frauen und Männer, die in diesen Flugzeugen sitzen.

Wie Sie bereits gesagt haben, hat es eine Weile gedauert, bis "Top Gun Maverick" in die Kinos kommen konnte. Wegen der Pandemie wurde nicht nur der erste geplante Starttermin im Juni 2020 gerissen, der Film musste noch vier weitere Male verschoben werden. Haben Sie in dieser Wartezeit jemals das Gefühl vieler geteilt, das Kino müsse abgeschrieben werden?

JERRY BRUCKHEIMER: Niemals. Niemals. Ich wusste, dass dieser Film so gut ist, dass das Publikum in die Kinos zurückkommen wird. Ich hätte nicht gedacht, dass er so gut laufen würde. Das nicht. Genau weiß man es nie, egal wie sehr man sich angestrengt hat. Ich erhoffe das Beste und erwarte das Schlimmste. Aber diesmal war es so, als wäre ein Schalter umgelegt worden. Die Menschen strömten in Massen ins Kino, weil der Film ihnen genau das gab, was wir ihnen versprochen hatten. "Top Gun Maverick" ist ein aufregender Film, aber es ist auch ein sehr emotionaler Film. Die Geschichte funktioniert, man fiebert mit den Figuren. Die Action ist toll, aber das ist nur das Sahnehäubchen. Erst einmal wird man emotional gepackt.

Hätte der Film vergleichbare Zahlen geschrieben, wenn er im Sommer 2020 hätte veröffentlicht werden können, in einem völlig anderen Umfeld?

JERRY BRUCKHEIMER: Kann ich nicht sagen. Will ich auch nicht. Was würde einem das bringen? Ich kann nur sagen: Er funktioniert jetzt, im Moment, er macht die Menschen glücklich. Das ist alles, was zählt. Man darf nicht vergessen: Wir haben das alles noch nicht hinter uns, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Umso schöner ist es, dass es unserem Film gelungen ist, die Menschen wieder zusammenzubringen. Jetzt muss man sehen, wie es weitergeht. Mich stimmt optimistisch, dass es die richtigen Medikamente gibt, die richtigen Impfstoffe, die aktuell eine Rückkehr zur Normalität erlauben. Das haben wir alle dringend nötig.

Als der damalige Paramount-Studiochef Jim Gianopulos Anfang September 2021 die letzte Terminverschiebung von "Top Gun Maverick" von November 2021 auf Mai 2022 bekanntgab, war das der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, und er wurde ein paar Tage später gefeuert. Wie haben Sie das miterlebt?

JERRY BRUCKHEIMER: Niemand war glücklich, dass ein fertiger Film so lange in Warteschleife ausharren musste. Alle wollten, dass er endlich gestartet wird - aber natürlich zu einem Zeitpunkt, wo sich die Menschen auch wirklich sicher fühlen, ins Kino zu gehen. Da gab es unterschiedliche Ansichten. Aber ich denke, dass es keinen besseren Starttermin hätte geben können als den, mit dem wir jetzt zu einem der erfolgreichsten Filme aller Zeiten geworden sind.

Als Jim Gianopulos abgelöst wurde, war es die erklärte Absicht, dass Paramount seine Kinobemühungen reduzieren will. Damals machte die Runde, dass Paramount-Global-Chefin Shari Redstone sogar darauf drängte, "Top Gun Maverick" gar nicht ins Kino zu bringen und stattdessen exklusiv bei Paramount+ zu starten. Wie konnten Sie dagegenhalten?

JERRY BRUCKHEIMER: Ein Wort: Tom. Tom ließ da überhaupt nicht mit sich reden. Er hat immer gesagt: Das ist eine meiner ikonischen Kinorollen, der Film muss im Kino gesehen werden. Er wurde nicht müde, das zu wiederholen und darauf zu bestehen. Das hat er immer gesagt, das hat er jedem gesagt. Wir werden warten, bis wir ihn starten können. Im Kino. Paramount hat zugehört. Es war eine gute Entscheidung für sie. Und es war eine gute Entscheidung für Tom. Es war gut von ihm, so halsstarrig zu sein.

Was sind generell die Lehren, die Sie aus den zweieinhalb Jahren Leben mit der Pandemie gezogen haben?

JERRY BRUCKHEIMER: Das Bedürfnis, Filme zu sehen und Geschichten erzählt zu bekommen, hat sich nie geändert. Weil man lange Zeit nicht ins Kino gehen konnte, haben die Menschen Filme eben gestreamt. Ich finde es toll, dass es diese Möglichkeit gab. Und dass es sie gibt und sie uns weiter begleiten wird. Das Publikum lernt neue Filmemacher kennen, neue Schauspieler. Das erweitert den Horizont. Ich kann daran nichts Schlechtes sehen. Auch ich profitiere davon, mache neue Entdeckungen. Während der Pandemie war Streaming ein Segen. Jetzt kann man sein Zuhause wieder verlassen. Man kann wieder raus. Man kann wieder ins Kino. Und wie wir sehen, wird auch dieses Angebot wieder angenommen. Wir haben jetzt beides, Kino und Streaming. Und das Fernsehen noch dazu. Es gibt ein größeres Angebot, es gibt mehr Möglichkeiten, beschäftigt zu werden. Es gibt mehr Arbeit für Schauspieler, für Regisseure, für Autoren. Ich finde das großartig, weil es gut für unser Geschäft ist.

Wie geht man nach einem Erfolg wie "Top Gun Maverick" wieder zum Tagesgeschäft über?

JERRY BRUCKHEIMER: Tagesgeschäft ist immer. So ist das Business. Was nicht heißt, dass ich den Ritt gerade nicht in vollen Zügen genießen würde. Es hat lange gedauert, bis wir diesen Film machen konnten, mehr als zehn Jahre haben wir nach den richtigen Zutaten, der richtigen Konstellation gesucht - und uns aber auch die nötige Zeit gelassen, bis wirklich alles gestimmt hat. Alles musste passen. Wir wollten auf keinen Fall den Ruf des originalen "Top Gun" besudeln. Wir wollten einen Film machen, auf den wir stolz sein können. Das haben wir geschafft.

Wie sieht es mit einer weiteren Fortsetzung aus?

JERRY BRUCKHEIMER: Da müssen Sie Tom Cruise fragen. Es ist seine Entscheidung, ich bin nur der Beifahrer.

Und Ihre eigene Zukunft?

JERRY BRUCKHEIMER: Glücklicherweise war dieser Film ein Erfolg. Das ist eine große Bestätigung. Und ein wunderbarer Antrieb weiterzumachen. Ich sehe keinen Grund, ans Aufhören zu denken. Mir gefällt mein Job. Ich mache das, um die Menschen zu unterhalten. Wenn es einen roten Faden gibt in meiner Karriere, dann ist es das. Ich liebe es, Geschichten zu erzählen. Ich liebe es, dass ich Filme machen kann, die den Menschen ein Gefühl geben, die sie besser fühlen lassen, die sie aus dem Alltag ein paar Stunden mitnehmen auf eine Reise. Das war vor 40 Jahren so, das ist heute noch so. Ich liebe es außerdem, dafür sorgen zu können, dass man sich an gewisse Menschen erinnert, von denen ich den Eindruck habe, dass man sie nicht vergessen sollte. Menschen, von denen vielleicht nicht jeder gehört hat, aber ohne die es Filme wie Black Hawk Down" oder "Die Journalistin" nicht gäbe. Davon hat nicht jeder die Kassen klingeln lassen, leider, aber ich finde es richtig und wichtig, dass wir sie gemacht haben. Das sind Filme, die Menschen ein Denkmal setzen, die große Opfer gebracht haben, um unser aller Leben besser oder sicherer zu machen. Das Kino ist auch ein großartiger Ort, um gegen das Vergessen anzukämpfen.

Das Gespräch führte Thomas Schultze.