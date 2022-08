Paul Rudd unterstützt "Only Murders in the Building"

Mit "Only Murders in the Building" hat Disney+ einen aktuellen Emmy-Contender. Derzeit wird an Staffel drei gearbeitet, für die mit Paul Rudd nun ein prominenter Neuzugang angekündigt wurde.

Mit "Only Murders in the Building" hat Disney+ einen aktuellen Emmy-Contender. Derzeit wird an Staffel drei gearbeitet, für die mit Paul Ruddnun ein prominenter Neuzugang angekündigt wurde. Gerätselt wird allerdings, ob Rudd nur als Gast-Darsteller auftritt (er hatte in der letzten Folge von Staffel einen Cameo als Broadway-Star), eine wiederkehrende Rolle erhält oder sogar die Hauptdarsteller fest unterstützt. Der Serien-Ko-Schöpfer John Hoffman verriet gegenüber "Variety" nur, dass Rudds Figur eine wichtige Quelle für kommende Fragen sein wird und dass die Show, wie bis dato auch, viele neue Twists bereithalten wird. Der Hauptcast von "Only Murders in the Building" besteht aus Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez. Ihre Figuren wohnen alle im selben Gebäude in der Upper West Side von New York City. Was sie verbindet, ist ihre gemeinsame Liebe zu True-Crime-Podcasts. Als plötzlich ein Mord in ihrem Gebäude geschieht, ermitteln sie auf eigene Faust und starten einen eigenen Podcast über den Fall.