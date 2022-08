Toni Collette übernimmt bei "The Power"

Nachdem im Mai diesen Jahres Leslie Mann und Tim Robbins aus dem zehnteiligen Thriller-Serienprojekt "The Power" ausgestiegen sind, hat Prime Video nun passenden Ersatz gefunden: Toni Collette und Josh Charles übernehmen die Hauptrollen in der Geschichte, die auf Naomi Aldermans feministischem Sci-Fi-Roman basiert.

Nachdem im Mai diesen Jahres Leslie Mann und Tim Robbins aus dem zehnteiligen Thriller-Serienprojekt "The Power" ausgestiegen sind, hat Prime Video nun passenden Ersatz gefunden: Toni Collette und Josh Charles übernehmen die Hauptrollen in der Geschichte, die auf Naomi Aldermans feministischem Sci-Fi-Roman basiert.Reed Morano ist als Regisseurin dabei, Jane Featherstone produziert mit ihrer Firma Sister. Alderman zeichnet für die Adaption verantwortlich. Raelle Tucker fungiert als Showrunner und Executive Producer. Dies melden US-Trades. Das Projekt wurde hart von der Coronapandemie getroffen, nachdem der Drehstart im Februar 2020 (mit Leslie Mann und Rainn Wilson) für viele Monate unterbrochen werden musste. Als die Arbeit fortgesetzt werden konnte, hatte Wilson keine Zeit mehr. Seine Rolle wurde von einer festen Hauptrolle in eine wiederkehrende Rolle umgeschrieben und mit Tim Robbins besetzt. Bis Robbins und Mann im Frühjahr ihren Ausstieg bekanntgaben.