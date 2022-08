"Contra"-Duo nimmt Ernst-Lubitsch-Preis in Empfang

Gestern Abend fand in der Astor Film Lounge am Kurfürstendamm in Berlin die feierliche Verleihung des Ernst-Lubitsch-Preis 2022 statt.

Gestern Abend fand in der Astor Film Lounge am Kurfürstendamm in Berlin die feierliche Verleihung des Ernst-Lubitsch-Preis 2022 statt. Der Club der Filmjournalisten Berlin zeichnet mit dem traditionsreichen Preis die beste komödiantische Leistung in einem deutschsprachigen Kinofilm aus. 2022 ging der Preis an Nilam Farooq und Christoph Maria Herbst für ihre Rollen in Contra". Der erstmals verliehene NewComerComedy-Regiepreis für das beste Debüt einer abendfüllenden Komödie ging an Niclas Mehne für "Schlussklappe".