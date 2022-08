Bob Odenkirk wird "Straight Man"

Bob Odenkirk, dessen glanzvoller Run als Saul Goodman unlängst zu Ende ging, hat bereits ein neues Serienprojekt: Für AMC spielt er die Hauptrolle in "Straight Man". Das Projekt basiert auf Richard Russos Roman und hat nun mit Mireille Enos einen zweiten bekannten Namen im Cast. Als Autorenduo und Showrunner sind Aaron Zelman, mit dem Enos bereits bei "The Killing" zusammenarbeitete, und Paul Lieberstein, der sich bei der US-Version von "The Office" Meriten verdiente, mit an Bord. Peter Farrelly ist als Regisseur vorgesehen. Produktionsfirma ist TriStar TV. Odenkirk schlüpft in die Rolle von Henry Devereaux Jr., der an einem unterfinanzierten College irgendwo in Pennsylvania den Bereich Englische Literatur leitet und ziemlich unzufrieden ist. Grund dafür sind ungelöste Probleme mit seinem Vater, einer mittelmäßigen Studentenschaft und Reibereien unter Kollegen seines Fachbereichs. Mireille Enos soll in die Rolle von Henry emotional geerdeter Ehefrau schlüpfen, die stellvertretende Direktorin der örtlichen High School ist und stets versucht, ihren Mann auf Kurs zu halten.