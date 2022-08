Studentenoscarfinalist: "Ich würde gerne zum Fernsehen gehen"

Regisseur Welf Reinhart ist mit seinem Übungsfilm an der HFF München "Eigenheim" einer von fünf Finalisten von deutschen Filmhochschulen, die in diesem Jahr Chancen auf einen Studentenoscar haben. Wir sprachen mit ihm über seine Erwartungen und Pläne.

Was bedeutet es Ihnen, so weit im Studentenoscarrennen gekommen zu sein?

WELF REINHART: Mein Team und ich freuen uns natürlich riesig. Unser Hauptdarsteller Reinhart Firchow ist leider vor ein paar Monaten gestorben. Als sein Sohn anrief, um mitzuteilen, wie glücklich er und seine Familie sind, dass die letzte Arbeit seines Vaters auf diese Weise wertgeschätzt wird, war für mich besonders bewegend.

Wie denken Sie, könnte es sich auf Ihre Karriere auswirken?

WELF REINHART: Keine Ahnung. Es gab ja schon einige HFFler, die nominiert bzw. ausgezeichnet wurden. Ich würde jedenfalls gerne zum Fernsehen gehen und Formate für den Vorabend realisieren, zum Beispiel Krimis. Wenn ich dank der Aufmerksamkeit durch die Nominierung neue Kontakte bekomme und mich in diesem Bereich ausprobieren könnte, wäre das toll.

Wie sind Sie auf das Thema Zwangsräumung gekommen und haben es umgesetzt?

WELF REINHART: Ich habe Artikel gelesen und meine Recherche beim Amtsgericht in München begonnen, die mich an eine Gerichtsvollzieherin verwiesen, die ich zu drei Zwangsräumungen begleitete. Was ich dabei miterlebt habe, hat mich schockiert und dazu bewogen, mich noch intensiver mit dem Thema zu beschäftigen. Zwangsräumungen treffen ältere Menschen besonders hart.

Es ist ein auch universelles Thema, das auf einigen Festivals gut angekommen ist.

WELF REINHART: Ja, "Eigenheim" lief in Deutschland ganz okay, zwar auf tollen Festivals wie in Dresden, in Regensburg und in Leipzig, wo wir den Publikumspreis gewonnen haben, aber zum Max-Ophüls-Preis wurden wir zum Beispiel nicht eingeladen. Auf internationalen Festivals lief er besser. Woran das liegt, weiß ich nicht. Nach der Fernsehausstrahlung und über die BR-Mediathek jedenfalls gab es viele positive Rückmeldungen..

Haben Sie den Film selbst bei der Academy eingereicht?

WELF REINHART: Ja, da wir auf vier Festivals liefen, mit ­deren Teilnahme man sich für eine Oscar- Einreichung qualifiziert, haben wir es es in Absprache mit der HFF München selbst getan. Sonst hätte es auch die HFF übernehmen können.

Wie ist es für Sie, mit Nils Keller gegen einen Studienkollegen aus München anzutreten?

WELF REINHART: Ich kenne ihn nicht, er ist ein paar Jahr­gänge über mir und mit seinem Abschlussfilm im Rennen. Ich sehe es weniger als Konkurrenz, schließlich werden ja drei Oscars vergeben. Ich freue mich für jeden Nominierten. Es ist eine große Ehre für uns alle.

Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft als Filmemacher vor?

WELF REINHART: Ich möchte so schnell wie möglich einen Fuß in die Branche bekommen und außerhalb der Filmhochschule arbeiten, am liebsten wie gesagt beim Fernsehen, da man dort ein viel größeres Publikum erreicht. Ich würde gerne bei einer bestehenden Serie oder Reihe einsteigen. Einen Langfilm nach bestehendem Muster zu inszenieren, ist einfacher als bei Null anzufangen. Ich muss nicht unbedingt einen eigenen Stoff umsetzen. Ich sehe mich eher als Regisseur als als Drehbuchautor oder Autorenfilmer.

Welche Art von Projekten wollen Sie mit ihrer Firma Merki und Reinhart Film realisieren?

WELF REINHART: Mich als Regisseur, aber auch uns als Firma interessieren an einer spannenden Geschichte oft die sensiblen Momente, in denen man anfängt, eine Figur als Mensch zu begreifen. Der Moment vor dem Kuss oder dem Sprung ins kalte Wasser.

Mein Partner in der Firma, Louis Merki, der Producer bei Odeon Fiction ist, und ich haben ein Serienkonzept in der fortgeschrittenen Entwicklung, bei dem wir uns eine Koproduktion sehr gut vorstellen können. Außerdem werden wir zusammen an meinem Abschlussfilm arbeiten.

Worum wird es darin gehen?

WELF REINHART: Da bin ich noch nicht zu 100 Prozent sicher. Ich habe drei Ideen, die ich auf Herz und Nieren prüfen werde, bevor ich mich in den nächsten Wochen entscheide. Es wird wohl wieder ein Drama werden.

Das Interview führte Heike Angermaier