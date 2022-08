Matt Reeves dockt mit Overall-Deal bei Warner an

Michael De Luca und Pamela Abdy, die neuen Filmchefs von Warner Bros. Pictures Group, haben mit "The Batman"-Regisseur Matt Reeves und dessen Produktionsfirma 6th & Idaho einen mehrjährigen Overall-First-Look-Deal geschlossen. Es ist der erste umfassende Deal mit einem Filmemacher, seitdem das Duo von Warner Bros.-Discovery-Boss David Zaslav an Bord geholt wurde. Zudem hat Reeves einen neuen Vertrag mit der Fernsehabteilung des Majors geschlossen, wo er an "The Penguin", einer "The Batman"-Spinoff-Serie mit Colin Farrellarbeitet. Mit 6th & Idaho hatte Reeves zuvor einen First-Look-Deal bei Netflix. Durch das Andocken bei Warner kann sich der Filmemacher nun voll und ganz auf das "Batman"-Universum konzentrieren, das weiter ausgebaut werden soll mit diversen Film- und Fernsehprojekten. Aktuell arbeitet er am "The Batman"-Sequel mit seinem Ko-Autor Mattson Tomlin. Robert Pattinson kehrt dabei als Titelheld zurück.