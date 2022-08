Foto des Tages: Drehstart für Andreas Dresens "In Liebe, eure Hilde"

Kino

Unter der Regie von Andreas Dresen und nach dem Drehbuch von Laila Stieler haben in Berlin und Brandenburg die Dreharbeiten zum Kinofilm "In Liebe, eure Hilde" über die Widerstandskämpferin Hilde Coppi begonnen. Liv Lisa Fries spielt die Titelrolle. Der Film ist eine Pandora Film Produktion in Koproduktion mit Rundfunk Berlin-Brandenburg "Kinoinitiative Leuchtstoff" und Arte, in Zusammenarbeit mit Ziegler Film, Iskremas, gefördert mit Mitteln von DFFF, Medienboard, BKM, Film- und Medienstiftung NRW, FFA. Den Weltvertrieb hat Beta Cinema übernommen. Pandora Film Verleih bringt den Film 2023 in die deutschen Kinos. Auf dem Foto (v.l.): Andreas Dresen (Regie), Johannes Hegemann ("Hans Coppi"), Liv Lisa Fries ("Hilde Coppi") sowie für die gemeinsame "Kinoinitiative Leuchtstoff" Anja Dörken (Medienboard) und Cooky Ziesche (rbb). (PR-Veröffentlichung; Foto: Frédéric Batier)