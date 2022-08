"Halloween Ends" geht zum Kinostart in den Stream

In den USA wird der Abschluss der Sequel-Trilogie um Horror-Ikone Michael Myers von Universal zeitgleich in den Kinos und auf dem hauseigenen Streamingdienst Peacock ausgewertet. Ebenso war man beim Vorgänger verfahren.

Die Zeit der Auswertungsexperimente und Day&Date-Starts ist nicht vorbei. Am selben Tag, an dem bekannt wird, dass Netflix "Im Westen nichts Neues" in Deutschland mit einmonatigem Kinofenster startet (ein Kinostart war Voraussetzung, um in zur Auswahl für den deutschen Oscar-Beitrag einzureichen), kommt die Meldung, dass Universal für Halloween Ends" wieder auf eine Day&Date-Strategie setzt und den Film, wie schon seinen direkten Vorgänger Halloween Kills", in den USA zeitgleich zum Kinostart auf den hauseigenen Streamingdienst Peacock schickt.

"Halloween Kills" konnte im Kino zwar nicht an das Ergebnis seines Vorgängers aus dem Jahr 2018 anknüpfen, der in den USA fast 160 Mio. Dollar einspielte, war 2021 aber natürlich auch unter Pandemie-Bedingungen auf die Leinwände gekommen. Die 92 Mio. Dollar, die es am Ende wurden, gelten als Erfolg, beim Verhältnis von Startwochenende zu Gesamtergebnis steht "Halloween Kills" nur wenig schlechter da als "Halloween". Interessanterweise schwächelte der Film aber außerhalb der USA und spielte dort statt gut 96 Mio. Dollar nur noch knapp 40 Mio. Dollar, also deutlich weniger als die Hälfte, ein.

Universal ist aktuell der Primus unter den Majors, als erstem Studio seit 2019 war es ihm unlängst wieder gelungen, die Marke von drei Milliarden Dollar Boxoffice innerhalb eines Jahres zu knacken.