Disney mit neuem Hotstar-Chef

Disney hat den ehemaligen Google-Manager Sajith Sivanandan zum EVP und Leiter von Disney+ Hotstar, der Streaming-Plattform des Medienkonzerns in Indien, ernannt. Sivanandan, der seine neue Stelle im Oktober antritt, wird das gesamte Geschäft von Disney+ Hotstar in Indien leiten und soll die strategische Ausrichtung des Dienstes verantworten.

"Sajiths umfassende Erfahrung in der Region, kombiniert mit seinen starken Führungs- und Geschäftsmanagementfähigkeiten, wird für Disney+ Hotstar von großem Nutzen sein, wenn die Plattform in die nächste Wachstumsphase eintritt", erklärte Rebecca Campbell, Chairman International Content and Operations bei Disney. Sivanandan wird an sie berichten.

Disney+ Hotstar hatte am Ende des letzten Geschäftsjahresquartals 58,4 Mio. Abonnenten, was 38 Prozent aller Disney+- Abonnenten entspricht. Allerdings hatte Disney kürzlich die Streaming-Rechte an der Indian Premier League an Mitbewerber Paramount Global verloren, das in der Region mit einem Joint Venture aktiv ist.