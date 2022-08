Kinocharts Großbritannien: No Super Weekend

In den britischen Charts tat sich wenig. Die Top 4 blieb dieselbe wie in der Vorwoche mit "Nope" an der Spitze. "Dragon Ball Super: Super Hero" kämpfte sich als beter Neuling auf die Fünf.

In den britischen Charts tat sich wenig. Die Top 4 blieb dieselbe wie in der Vorwoche. Nur Jordan Peeles Nope" verzeichnete mit 1,4 Mio. Euro ein siebenstelliges Einspiel, er war mit 2,2 Mio. Euro Einspiel an den Start gegangen. Erst auf den Rängen fünf und sechs meldeten sich die besten Neulinge: Dragon Ball Super: Super Hero" hatte die Oberhand und verwies die in mehr Locations startende einheimische Produktion Fisherman's Friends 2 - Gegen den Wind, auf das Leben!" auf die Sechs. Das Anime kam auf 784.330 Euro Einspiel, das Musikkomödiensequel auf 776.056 Euro Einspiel. "Fisherman's Friends" war im März 2019 auf Rang zwei gestartet mit rund, 1,25 Mio. Pfund Einspiel bzw. 1,35 Mio. Euro.

Orphan: First Kill" stieg als drittbester Neustart mit 513.909 Euro Einspiel auf Rang zehn ein, die neue indische Produktion Thiruchitrambalam" auf Rang zwölf vor der indischen Neuheit aus der Vorwoche Laal Singh Chaddha".

