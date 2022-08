First-Look-Gewinner: "in Rock'n'Roll-artigen Wahn gedreht"

Lukas Nathrath gewann in Locarno für sein Langfilmdebüt "Letzter Abend" den Hauptpreis der Work-in-Progress-Reihe First Look. Der Regisseur und Drehbuchautor gibt der Tragikomödie mit Hilfe des Preises den letzten Kinoschliff und entwickelt zwei neue Stoffe, die er in größerem Rahmen umsetzen will.

Lukas Nathrath gewann beim Filmfestival in Locarno für sein Langfilmdebüt Letzter Abend" den Hauptpreis der Work-in-Progress-Reihe First Look. Der Regisseur und Drehbuchautor gibt der Tragikomödie mit Hilfe des Preises den letzten Kinoschliff und entwickelt zwei neue Stoffe, die er in größerem Rahmen umsetzen will.

Welches Feedback haben Sie seit dem Gewinn des First-Look-Preises erhalten?

LUKAS NATHRATH: Es ist erstaunlich zu sehen, wie durch den Preisgewinn - auch wenn es nur in einer Industry-Sektion ist - das Interesse an unserem Projekt gewachsen ist und man plötzlich in direkten Kontakt mit Leuten steht, die man vorher nur über Umwege erreicht hat. Ich hätte nie damit gerechnet, dass ausgerechnet unser Film, der ursprünglich als Kurzfilm geplant war und den wir in einem Rock'n'Roll-artigen Wahn in sieben Tagen mit nur ein paar Tausend Euro gedreht haben, mit dem Hauptpreis ausgezeichnet wird. Wir waren stolz, überhaupt mit den anderen fünf Projekten konkurrieren zu dürfen, die in einer ganz anderen Budgetliga spielen.

Wie ist der Status von "Letzter Abend"?

LUKAS NATHRATH: Der Film ist fertig geschnitten. Der mit bis zu 50.000 Euro an Sachleistungen dotierte Preis ermöglicht es uns, eine Kinomischung zu machen, etwa den Ton von Stereo zu Surround zu verbessern, Farbkorrekturen beim Bild vorzunehmen, neue Untertitel zu ergänzen, ein DCP herzustellen. Eigentlich für Langspielfilme technisch normale Abläufe, die unser Budget und unsere Expertise aber weit überschreiten. Das Tolle ist, dass unser Film trotz unseres einfachen, technischen Equipments von einer so renommierten und internationalen Jury, bestehend aus den Festivalleitungen von Busan, Rotterdam und BFI London, die kein Wort Deutsch verstehen, ausgezeichnet wurde. Sie schätzten die nuancierte Figurenzeichnung, konnten sich in den Figuren wieder erkennen und haben sich gefühlt als wären sie bei diesem letzten Abend dabei gewesen.

Wie laufen die Gespräche mit Festivals, Vertrieben und Verleihern?

LUKAS NATHRATH: Es ist noch nichts spruchreif. Aber wir bekommen gespiegelt, dass der Film Potential hat. Linus Günther von Klinkerfilm und ich waren schon in einigen gemeinsame Telefonkonferenzen. Er kam als dritter und einziger erfahrener Produzent zum gemeinsamen Projekt von Sebastian Doppelbauer und mir dazu. Sebastian ist Hauptdarsteller und mein Drehbuch- und Produktionspartner und war schon in meinem an der Hamburg Media School realisierten Kurzfilm "Mit im Bund" dabei. Es ist sehr spannend für mich, wie ein US-Independentfilmer den gesamten Prozess zu begleiten, nach dem Schreiben und der Produktion auch den Vertrieb.

Wie ist der Film entstanden?

LUKAS NATHRATH: Nachdem ich mit meinem Abschlussfilm "Kippa" auf Festival-Tour war, habe ich mich gefragt, wie man es schaffen kann, nach der Filmhochschule seinen ersten Langfilm auf die Beine zu stellen, eigene Stoffe voranzubringen und dabei seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Zum Glück habe ich ein Stipendium in Basel bekommen. Als nach wenigen Wochen der Lockdown kam, war das lähmend aber auch irgendwie befreiend. Ich sagte zu Sebastian, lass uns im Sommer einen Kurzfilm drehen - und wenn es nur mit dem IPhone ist. Wir haben Ideen ausgetauscht, eine leere Wohnung in Hannover gefunden, wo wir drehen können, und uns entschieden, eine Geschichte über ein Paar zu erzählen, das umziehen will und seinen Abschied feiert. Gemeinsam mit den Schauspielern entwickelten wir die Rollen. Sie haben tolle Ideen zu ihren Figuren beigetragen, die Sebastian und ich fürs Drehbuch selektierten und strukturierten. In wenigen Wochen haben wir beide dann das Drehbuch geschrieben. Es war ein unfassbar schöner organischer Prozess, bei dem klar wurde, dass wir genügend Stoff für einen Langfilm haben. Sebastian schrieb außerdem die Songs für seine Hauptfigur des erfolglosen Musikers.

Wie haben Sie "Letzter Abend" dann umgesetzt?

LUKAS NATHRATH: Mit Unterstützung von Klinkerfilm konnten wir drehen. Alle haben ohne Bezahlung gearbeitet, die renommierte Kostümbildnerin Lucie Bates hat uns aus ihrem privaten Fundus Kostüme ausgewählt und innerhalb von Tagen einen Look für jede einzelne Figur kreiert, unser Kameramann Philip Jestädt sein eigenes Equipment mitgebracht und selbst beleuchtet. Wir hatten Tonnen von Material und zum Glück mit Silke Olthoff eine Editorin, die es auf sich genommen hat, den Film über Monate nebenbei für einen Bruchteil ihres üblichen Verdienst zu schneiden. Für die Tonpostproduktion, die wir günstiger als normal an der Medienfachhochschule gemacht haben, haben wir von Nordmedia 15.000 Euro Förderung bekommen. Ohne das Geld hätten wir den Film nicht fertig machen können.

Was haben Sie als nächstes vor?

LUKAS NATHRATH: Die Art von Filmen, die mich faszinieren und die ich gerne machen würde, erzählen im Zwischenmenschlichen, im Kleinen große Dinge ein bisschen wie Jan-Ole Gersters Oh Boy", Maren Ades Toni Erdmann" oder Woody Allens frühe Filme. Sie zeigen tragikomisch Abgründe, Missverständnisse, die Fragilität der zwischenmenschlichen Kommunikation. So etwas ist schwierig zu vermitteln, wenn man Förderung beantragt. Eine klare Komödie oder ein klares Drama lassen sich da verständlicher in einem Exposé beschreiben. Aber gerade die Balance aus Melancholie und Witz schätze ich. Ich hoffe, mit einer Visitenkarte wie "Letzter Abend" wird es leichter werden und wir müssen nicht mehr so viele Nachtschichten einlegen. Dass unser Film funktioniert, der Subtext der Dialoge deutlich wird, liegt natürlich auch an unseren großartigen Schauspielern, mit denen ich gerne im Spirit von "Letzter Abend" weiterarbeiten würde.

An welchen Stoffen arbeiten Sie konkret?

LUKAS NATHRATH: Gemeinsam mit Sebastian schreibe ich an einer schwarzen Komödie mit Psychothrillerelementen, die von einem WG-Casting erzählt, das harmlos beginnt und blutig wird. Wir hoffen, sie mit Schauspielern aus "Letzter Abend" und Neuzugängen in einem ähnlichen kreativen Prozess wie bei meinem Debüt, aber mit etwas mehr Budget und Zeit, in einer Art Kammerspiel umzusetzen. Während wir "Letzter Abend" geschnitten haben, habe ich außerdem als Stipendiat der Drehbuchwerkstatt München eine episodische Tragikomödie entwickelt über einen jungen Mann Ende Zwanzig, der versucht, als Journalist erfolgreich zu sein, sich aber in Notlügen und Missverständnisse verstrickt und im Beruf, in der Liebe und in der Familie scheitert. Ich arbeite auch weiterhin als Schauspieler und als Second Unit-Regisseur bei größeren Projekten, bei denen ich handwerklich eine Menge dazulerne, wie im Herbst wahrscheinlich bei einer historischen Serie.

Das Interview führte Heike Angermaier