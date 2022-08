Die Ruhe nach dem Sturm

Das dritte Quartal begann für die weltweiten Kinomärkte mit einem starken Monat - doch nun droht eine Blockbuster-Lücke. Dazu, was das bedeutet, wo man steht und was für den deutschen Markt im Gesamtjahr noch zu erwarten ist, liefern Gower Street und Comscore aktuelle Analysen.

Es kommt nicht von ungefähr, dass die weltgrößte Kinokette AMC bei der Vorstellung ihrer jüngsten Zahlen einen besonderen Fokus auch auf einen Monat legte, der gar nicht Teil des bilanzierten Zeitraums war. Denn im vergangenen Juli hat die Erholung der weltweiten Kinomärkte laut Gower Street einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Demnach seien weltweit rund 3,37 Mrd. Dollar mit Ticketverkäufen umgesetzt worden; der vor allem durch Keine Zeit zu sterben" beflügelte Oktober 2021 (rund 3,06 Mrd. Dollar) wurde damit als stärkster Monate seit Ausbruch der Pandemie abgelöst. Global betrachtet, war das Juli-Boxoffice das höchste seit Dezember 2019. Manifestiert hat sich der Aufwärtstrend nicht zuletzt in den USA und Kanada, wo schon im Juni die Milliardenmarke nur knapp verpasst, im Juli aber nun erstmals im noch jungen Jahrzehnt überschritten wurde. Treiber dieses Erfolgs waren die Juli-Starts Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" und Thor: Love and Thunder". Ebenfalls erwähnenswert sind unter anderem Nope", "Elvis" und natürlich Top Gun Maverick", der zwar schon Ende Mai durchgestartet war, alleine im Juli aber noch über 100 Mio. Dollar zu seinem immens beeindruckenden Nordamerika-Ergebnis beisteuerte. Dass der Film (wie schon der Megahit Spider-Man: No Way Home") mit einem exklusiven Kinofenster von traditioneller Länge auf die Leinwände kam, sei unbedingt erwähnt.

Gänzlich ungetrübt mögen die Juli-Nachrichten nicht sein: Denn zum einen lag das letztlich erzielte Boxoffice knapp unterhalb der vorherigen Gower-Street-Schätzung von 3,52 Mrd. Dollar. Zum anderen wurde durchaus kein Rekord erzielt, wenn man die Abstände zum Vor-Pandemie-Niveau als Maßstab nimmt. So lag das globale Minus gegenüber dem Juli-Schnitt der Jahre 2017 bis 2019 bei 17 Prozent, nachdem der Juni schon auf 15 Prozent an diese Benchmark herangerückt war. Im Oktober 2021 wiederum hatte die Lücke gerade einmal sieben Prozent betragen - damals waren neben die Pandemie aber auch noch keine gesamtwirtschaftlichen Turbulenzen des aktuellen Ausmaßes getreten.

Trotzdem: Auf dem Weg in Richtung Normalität konnte ein weiterer Schritt im Ausmaß von drei Prozentpunkten gegangen werden. Ende Juli lag das laufende weltweite Jahresergebnis "nur" noch um 32 Prozent hinter dem Vor-Pandemie-Schnitt - und die Bilanz sähe noch ein gutes Stück besser aus, wenn China nicht aufgrund radikaler Pandemiemaßnahmen und relativ weitreichender Abschottung gegenüber Hollywood-Produktionen ein überproportional hohes Minus von 41 Prozent beisteuern würde.

Wenig zu kritteln gibt es überdies beim Detailblick auf Deutschland: Denn nach Juni, als man hierzulande laut Gower Street mit einem Minus von gerade einmal zwei Prozent gegenüber 2017-2019 wieder Umsätze praktisch auf Normalniveau schrieb, galt dies mit einem nur minimal höheren Rückstand von drei Prozent nun für den zweiten Monat in Folge. Und obwohl ein Jahr mit sechsmonatiger Kinoschließung vielleicht nicht den aussagekräftigsten Vergleich hergibt: Aber Deutschland zählt nach Comscore-Zählung - unter anderem neben den USA, UK & Irland, Südkorea, Australien, Mexiko oder Brasilien - zu jenen Märkten, die zumindest schon das Gesamtjahresergebnis 2021 überschritten haben (hierzulande war dies am ersten August-Wochenende der Fall). Weltweit fehlten Ende Juli nach Comscore-Zählung noch 22 Prozent, hier spielen unterschiedliche Corona-Restriktionen, die Schwäche von China und auch der (außer über Raubkopien und fragwürdige gesetzliche Konstruktionen) komplett von Hollywood abgeschnittene russische Markt natürlich eine gravierende Rolle.

Wie sehr die Monate Mai bis Juli gerade auch für die EMEA-Märkte im Zeichen der Erholung standen, illustriert Gower Street mit einem weiteren Vergleich: Am Ende des ersten Quartals hatte die EMEA-Region noch um 41 Prozent unter dem Durchschnittsergebnis der drei Vor-Pandemie-Jahre gelegen. Dieser Rückstand ging bis Anfang August auf 30 Prozent zurück. Dabei bewegten sich Deutschland (-31 Prozent) und Frankreich (-27 Prozent) in etwa auf Durchschnittsniveau, während Kinos in Russland und leider auch Italien (-52 Prozent) extrem schwache Zahlen verkraften müssen; auch Spanien zählt mit einem Minus von 37 Prozent derzeit zu den besonders herausgeforderten Territorien. Die geringsten Abstände zum Vor-Pandemie-Schnitt wiesen unter den EMEA-Märkten laut Comscore zuletzt die Niederlande und UK/Irland mit jeweils 21 Prozent auf - sowie vor allem Österreich mit einer Lücke von nur 20 Prozent.

Was aber steckt dahinter, dass der österreichische Markt um mehr als zehn Prozentpunkte besser dasteht als der deutsche? Machen unsere Nachbarn am Ende so viel besseres Kino? Tatsächlich könnte - darauf deutet zumindest die langfristige Betrachtung hin - ein wichtiger Grund sein, dass Österreichs Kinobesuche traditionell (noch) stärker Blockbuster-lastig sind, als jene in Deutschland; damit könnte dieser Markt von einem aktuellen Phänomen (siehe Kasten) profitieren.

Nun aber droht sich die Tentpole-gestützte Erholung erst einmal deutlich abzukühlen. Denn bis in den Oktober hinein schlagen den Experten von Gower Street und Comscore zufolge nun pandemiebedingte Verzögerungen bei Dreharbeiten und vor allem bei der (VFX-)Postproduktion durch, nachdem schon die Sommersaison von außergewöhnlich wenigen großen Starts geprägt war. Zwar seien August und insbesondere September traditionell Monate mit schwächerem US-Angebot, allerdings sei dieses 2022 im fraglichen Zeitraum noch einmal "signifikant kleiner". Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Lücke zu den vor-pandemischen Zahlen bis ins frühe vierte Quartal hinein weiter schließen lasse, sei vor diesem Hintergrund gering. Allerdings betonen die Experten, dass man davon ausgehen dürfe, dass es sich nur um ein temporäres Problem handle; beobachten werde man also nicht einen nachhaltigen Nachfrageeinbruch, sondern "nur" die Folgen eines Filmangebotsmangels.

Wobei Märkte wie Deutschland durchaus die Chance haben, dessen Folgen im Rahmen zu halten. "Seit Beginn der Pandemie hat sich bereits mehrfach bestätigt, dass ein Mangel an US-Starts eine Chance für lokale und andere internationale Filme darstellen kann", so Bernd Zickert von Comscore. Dies sei auch von den Verleihern erkannt worden, so gebe es nun bis in den Oktober hinein im Wochentakt relevante Starts deutscher Produktionen - damit einher gehen sollte auch eine deutliche Korrektur des zum Halbjahr noch schlechten deutschen Marktanteils, Guglhupfgeschwader" jedenfalls wird in wenigen Tagen die Besuchermillion erreicht haben. Auch für die "Mittelware" aus US-Produktion stelle das Marktumfeld bis ins frühe vierte Quartal hinein eine Chance dar, das eigene Potenzial besser auszuschöpfen als im Tentpole-Umfeld insbesondere des zweiten und frühen dritten Quartals. Profitieren könnten diese Filme dabei nicht zuletzt von der hohen Sichtbarkeit, die ihnen der Trailer-Einsatz in der Blockbuster-starken Zeit beschert habe; zumal dieser Aufmerksamkeitsquelle bei Titeln mit moderaten Marketingbudgets besondere Bedeutung zukomme.

Für die letzten zweieinhalb Monate des Jahres sieht man bei Comscore wieder eine höhere Dichte an US-Blockbustern, die dann von einem weiterhin starken lokalen Angebot flankiert würden. Zwar werde sich die Fußball-WM als bremsender Faktor erweisen, u.a. aufgrund von eingeschränkten Public-Viewing-Möglichkeiten aber nicht in einem Maße wie eine Sommer-WM.Worauf es unter dem Strich hinauslaufen soll?

Laut jüngster Prognose von Gower Street sind für den deutschen Kinomarkt im Gesamtjahr 2022 Ticketumsätze in Höhe von rund 695 Mio. Euro zu erwarten - das wären 28 Prozent weniger, als die 964,8 Mio. Euro, die Comscore für 2019 gezählt hatte. Die Lücke zu vorpandemischen Ergebnissen wird sich laut dieser Prognose bis Ende des Jahres also nur noch geringfügig schließen - und man muss hoffen, dass die Energiekrise diese Voraussage nicht noch im negativen Sinn durcheinander wirbelt. Immerhin gaben bei einer brancheninternen Umfrage laut HDF 80 Prozent der Kinos an, mit Gas zu heizen...

Topfilm-Konzentration

Das Übergewicht der Top-Titel, das derzeit in zahlreichen Kinomärkten zu beobachten ist, belegt Comscore für Deutschland mit weiteren aktuellen Zahlen: Demnach seien zum Stand Ende Juli 56 Prozent aller hiesigen Ticketverkäufe auf die zehn besucherstärksten Filme entfallen; die restlichen 44 Prozent gingen auf das Konto von 455 weiteren Titeln. Betrachte man alle 38 Filme, die mit mindestens 500 Kopien in den Markt gegangen seien, stünden diese laut Comscore sogar für rund drei Viertel der Gesamtbesuche im laufenden Jahr. Dieser Anteil habe - bei vergleichbarer Zahl großer Starts - in den vorpandemischen Jahren um bis zu 15 Prozent niedriger gelegen. In der Besucherbefragung PostTrak wiederum sei laut Comscore bei der Motivation für einen Kinobesuch zuletzt eine klar erhöhte Orientierung am Bekanntheitsgrad der Titel sowie der Darsteller:innen festgestellt worden. Aktuell nicht festlegen will man sich beim Zahlenspezialisten unterdessen darauf, ob der 2022 klar erkennbare Mangel an Erfolgen von Titeln für ältere Zielgruppen an einem grundsätzlich geänderten Besuchsverhalten oder an Angebotslücken liege. Hoffnung mache an dieser Stelle nicht zuletzt der Blick über den Ärmelkanal: In UK & Irland hätten (allerdings auch thematisch dort angesiedelte) Filme wie Downton Abbey II: Eine neue Ära" und Belfast" ein Publikum mit einem Durchschnittsalter von 38 Jahren bei einem besonders hohen Anteil der Zielgruppe 55+ aktiviert.Besonders deutlich wurde die Konzentration auf die Top-Titel zuletzt im US-Markt, der 2022 generell von auffallend wenigen großen Starts (mehr als 2000 Locations) geprägt ist. Gegenüber 2019 sank deren Zahl bis Ende Juli von 63 auf 40, also um 36,5 Prozent. Und die Sommersaison (erster Freitag im Mai bis Ende Juli) sah zwar nur 16 dieser großen Starts - und damit 27 Prozent weniger als noch 2021 - die Umsätze lagen aber um 143 Prozent höher als im Vorjahr.

Über Comscore

Seit über 25 Jahren ist Comscore Movies mit seinen Dienstleistungen Partner der weltweiten Filmindustrie. Das Münchner Büro bildet in Echtzeit Umsatz- und Besuchsergebnisse der Film- und Kinomärkte in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und der Türkei ab. Seit 2018 werden mit PostTrak regelmäßig wöchentliche Umfragen bei Kinogänger:innen durchgeführt, um deren Motivationen und Präferenzen besser zu verstehen. Durch zwei internationale Kooperationen mit Showtime Analytics und Gower Street Analytics hat Comscore Movies das Angebotsportfolio insbesondere im Bereich der Prognose-Tools strategisch ausgeweitet.