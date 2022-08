Kinocharts Frankreich: "Bullet Train" kehrt an die Spitze zurück

"Bullet Train" kehrt an seinem dritten Wochenende an die Spitze der französischen Kinocharts zurück, die in der vergangenen (kompletten) Woche von Neuling "One Piece Film: Red" im Sturm erobert worden war. Der beste Neulling meldete sich mit "Orphan: First Kill" auf Rang sechs.

Bullet Train" kehrt an seinem dritten Wochenende an die Spitze der französischen Kinocharts zurück, die in der vergangenen (kompletten) Woche von Neuling One Piece Film: Red" im Sturm erobert worden war. Über 193.000 Besucher reichten dem Actionfilm mit Brad Pitt dafür, der nach drei Wochenenden nur knapp die Eine-Mio.-Besucher-Marke verfehlte. Das Anime war mit rund 370.000 Zuschauern und gesamt rund 490.000 in der ganzen Woche gestartet und fiel an seinem zweiten Wochenende mit 149.248 Zuschauern auf Rang drei zurück hinter Dauerbrenner Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss", der minimal zulegte und auf rund 156.000 Besucher kam und gesamt über 3,5 Mio. Zuschauer vorweisen kann.

Die neuere Animationsfilmkonkurrenz von DC League of Super-Pets" legte auf Rang vier ebenfalls etwas zu und kam auf knapp 148.000 Zuschauer. Top Gun: Maverick" rückt an seinem 13. Wochenende wieder in die Top Fünf vor und platzierte sich vor dem besten Neustart, Orphan: First Kill", der mit 112.827 Besuchern auf Rang sechs startete und den besten Locationschnitt des Wochenendes verzeichnete.

Erst auf der sieben meldete sich der beste französische Neuling, die Komödie "Les vieux forneaux 2: bons pour l' asile", die in deutlich mehr als doppelt so vielen Kinos wie der Horrorfilm vertreten war, aber sich mit 109.195 gelösten Tickets zufrieden geben musste. Von Rang drei auf acht purzelte der Neuling der Vorwoche Nope", der nur 17 Zuschauer weniger verzeichnete als der französische Neuling. Auf Rang sieben schrieb Thor: Love and Thunder" als letzter Titel eine sechsstellige Besucherzahl.

Neu in die Top 15 schafften es drei Titel: Der Gesang der Flusskrebse", der es anderswo in die Top fünf schaffte, landete mit 78.277 Tickets auf elf, das postapokalyptische Drama Vesper" auf 13 und auf 14 das Anime Eiga Entotsumachi no Puperu".

