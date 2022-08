Bericht: Kids-Content auf Netflix bleibt werbefrei

Medienberichten zufolge will Netflix für seinen angekündigten Werbetarif bei bestimmten Inhalten auf die Ausspielung von Werbung verzichten.

Wenn Netflix seinen preiswerteren, werbegestützten Tarif einführt, sollen neuere Filme und Inhalte für Kinder werbefrei bleiben. Dies berichtet ein Redakteur von Bloomberg. Unter Berufung auf "mit den Plänen vertraute Personen" habe Netflix Partnern mitgeteilt, dass es während der Ausstrahlung von Original Movies und Kinder-Shows keine Werbung schalten wird. Was Kids-Content betrifft, gibt es in vielen Ländern, auch in der EU, ohnehin Beschränkungen bei der Werbeansprache für Kinder. Eine Rolle könnte auch spielen, dass Eltern skeptisch seien, wenn ihre Kinder ausgerechnet bei Netflix mit Werbung konfrontiert würden. Zudem betrachten Branchenkenner personalisierte Werbung für Kinder als hoch problematisch.

Bei Spielfilmen könnte es sein, dass der Streamer Rücksicht auf Kreative nehmen will.

In dem Bericht wird auch darauf hingewiesen, dass die Monetarisierung anderer Inhalte mit Werbung Netflix zusätzliche Kosten verursachen werde, da die bestehenden Verträge diese Möglichkeit nicht abdecken.