Neue CineStar-Theaterleiter in Frankfurt und Weimar

Wie die CineStar-Gruppe mitteilt, sind zwei ihrer Standorte unter neuer Leitung: Yusuf Dindas verantwortet demnach das Frankfurter CineStar an der Mainzer Landstraße, Tino Schmidt stieg in Weimar zum Theaterleiter auf.

Zumindest dem Namen seiner Wirkungsstätte nach muss sich Yusuf Dindas nicht komplett umgewöhnen - denn der frischgebackene Theaterleiter wechselte vom CineStar Mainz in das CineStar Frankfurt Mainzer Landstraße - dessen Profil er nun schärfen will. Mit neuen Ideen und Konzepten, die man auch mit neuen Kooperationspartnern umsetzen will, soll nicht zuletzt das Angebot für das internationale Publikum weiter ausgebaut werden. Dindas, ein gelernter Kaufmann für Audiovisuelle Medien, kann auf 20 Jahre Erfahrung im CineStar Mainz zurückblicken, wo er auf unterschiedlichen Positionen - von der Ebenenleitung bis hin zum Assistent Marketing und Operations - tätig war.

Auch CineStar-Geschäftsführer Oliver Fock betont, dass man an diesem Frankfurter Standort seit jeher einen starken Fokus auf das multikulturell interessierte Publikum legt und dort ein sehr breites Spektrum an OV-Versionen anbietet. Besonders diese Angebot werde man unter Leitung von Dindas weiterentwickeln und dabei von seiner langjährigen Erfahrung profitieren.

Im CineStar Weimar wiederum hat der ausgebildete Einzelhandels- und Bürokaufmann Tino Schmidt nach 14 Jahren auf unterschiedlichen Positionen, angefangen als Filmvorführer, über Teamleitung bis zum Leiter Personal und Operations, nun die Rolle des Theaterleiters übernommen. Im Fokus seiner künftigen Tätigkeit sollen dabei nicht zuletzt die vielen jungen Familien und die aktive Studenten-Community stehen, die diese "tolle Stadt", so Schmidt, prägten. Mit seiner langjährigen Erfahrung, die sich auch auf Open Air und Festivalveranstaltungen erstreckt, sieht Schmidt noch viel Potenzial für neue Formate und Events.

Fock zeigt sich besonders erfreut darüber, dass man mit Schmidt einen Theaterleiter gewonnen habe, der gerade in einer Zeit, in der man viel tun müsse, um die Gäste wiederzugewinnen, für Kontinuität am Standort sorge, der gleichzeitig aber auch in der Lage sei, neue Impulse zu setzen.

Ein Punkt, den Schmidt adressiert, der Frankfurt aber nicht weniger berührt: Themen wie potenziell wieder anstehende Hygieneauflagen und vor allem die Energiekosten beschäftigen Kinomacher derzeit enorm. Trotz derartiger Herausforderungen wolle man den Gästen natürlich weiterhin gerecht werden - das bleibe auch in den kommenden Monaten das Hauptaugenmerk.

Sowohl Dindas als auch Schmidt haben ihre neuen Positionen Anfang Juli angetreten.