Aufsichtsratswechsel bei Studio Babelsberg

Matthias Platzeck legt zum 24. August 2022 sein Aufsichtsratsmandat bei der Studio Babelsberg AG nach acht Jahren aus persönlichen Gründen nieder. Laut einer Pressemitteilung des Unternehmens sieht Platzek, der im Sommer 2020 für eine zweite Amtszeit wiedergewählt wurde, den Eigentümerwechsel als einen sinnvollen Zeitpunkt und wünscht den neuen Eigentümern, dass sie die erfolgreiche Entwicklung des Studios weiter ausgestalten und vorantreiben mögen. Carl Woebcken und Christoph Fisser, Vorstand der Studio Babelsberg AG, erklären dazu: "Im Namen der gesamten Verwaltung der Studio Babelsberg AG bedanken wir uns herzlich bei Matthias Platzeck für seine Tätigkeit im Aufsichtsrat unserer Gesellschaft, für die langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit und für seinen wertvollen Beitrag zur Positionierung von Studio Babelsberg als einen der führenden Filmproduktionsstandorte weltweit."

Mit Ty Warren soll ein erfahrener Branchenmann den freigewordenen Posten an der Seite der beiden verbliebenen Aufsichtsratsmitglieder, dem Vorsitzenden Michael Abel und Maria Terzini, beide von den neuen Mehrheitseignern von Studio Babelsberg, TPG London, übernehmen. Er wurde von der Mehrheitsaktionärin Kino BidCo GmbH vorgeschlagen und stellt sich zur ordentlichen Hauptversammlung am 30. August zur Wahl. Warren ist Mitglied des Board of Directors bei Pixo Holdings (Teil des Pixomondo-Konzerns), der Cinema Holdings 2021 (Teil des Cinespace-Konzerns), der Unternehmensleitung bei Warren Global Media sowie Mitglied des Technologie-Komitees bei Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. Betriebs KG. Zuvor war er Produzent für Alphaville, Universal und DreamWorks, als geschäftsführender Vizepräsident im Bereich Produktion für Legendary Pictures und als Vizepräsident Worldwide Physical Production bei Netflix tätig.

Zum Jahreswechsel war der Eigentümerwechsel abgeschlossen worden.