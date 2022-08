RBB: Programmchef führt Geschäfte

Der RBB kommt nicht zur Ruhe. Hagen Brandstäter, der der die abberufene und gestern fristlos gekündigte Patrica Schlesinger auf dem Intendanten-Posten ersetzen sollte, fällt für mehrere Wochen krankheitsbedingt aus. Wie rbb24 berichtet, wird Brandstäter nun durch Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus vertreten.

Darüber hinaus finden heute in Potsdam Beratungen darüber statt, wie ein Interims-Intendant für den Rundfunk Berlin-Brandenburg berufen werden kann. An dem Gespräch sollen Verteter der Landesregierungen Brandenburgs und Berlins sowie die derzeitigen Vorsitzenden von Rundfunkrat und Verwaltungsrat des RBB teilnehmen, teilte die Vorsitzende des rbb-Personalrats, Sabine Jauer, gegenüber rbb24 mit. Ein geordnetes Verfahren zur Findung eines Intendanten könne es angesichts der aktuellen Lage im rbb nicht geben, so Jauer. Stattdessen müsse ein rechtssicherer Weg gefunden werden, um die Führung des rbb neu aufzustellen.