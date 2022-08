Arthouse-Kinocharts: Bestseller-Adaption mit besten Zahlen

Im Gesamtmarkt war Der Gesang der Flusskrebse" mit einem Debüt auf Platz Drei und knapp 83.000 Besuchern (rund 100.000 mit Previews) der mit Abstand erfolgreichste Neustart des vergangenen Wochenendes - und in den Mitgliedskinos der AG Kino-Gilde reichte es sogar für die Topposition, sowohl nach absoluten Zahlen wie auch nach verkauften Tickets pro Location. Damit ist die Geschichte der Neustarts für die von Comscore gemeinsam mit dem Verband ermittelten Arthouse-Charts des vergangenen Wochenendes aber auch schon auserzählt - keinem anderen Debütanten gelang der Einstieg.

Im Großen und Ganzen hielten sich die Veränderungen dann auch in Grenzen, Monsieur Claude und sein großes Fest", der wie der Großteil der Top-20-Titel im Gesamtmarkt am vergangenen Wochenende bei kinofreundlicherem Wetter zulegen konnte, verharrt auf Platz Zwei, während Vorwochenspitzenreiter Nope" (der entgegen des Trends im Gesamtmarkt nachgab) in seiner zweiten Woche nach absoluten Zahlen Bronze errang, während er beim Kopienschnitt den zweiten Platz bekleidete. Apropos Kopienschnitt: "Elvis", der sein Ranking trotz Verfügbarkeit im Home-Entertainment-Markt verbessern konnte und diesmal wieder für eine Top-Fünf-Platzierung gut war, stieg nach Besuchern pro Location sogar von Platz Acht auf Platz Drei auf. Absoluter Langläufer ist Everything Everywhere All at Once", der auch in der 17. Woche, also knapp vier Monate nach Start, nicht aus der Top Ten zu verdrängen war.

Die Arthouse-Kinocharts der KW 33:

1. (NEU) "Der Gesang der Flusskrebse", 1. Woche

2. (2) "Monsieur Claude und sein großes Fest", 5. Woche

3. (1) "Nope", 2. Woche

4. (4) Meine Stunden mit Leo", 6. Woche

5. (6) "Elvis", 9. Woche

6. (3) Alcarràs - Die letzte Ernte", 2. Woche

7. (8) Nicht ganz koscher - Eine göttliche Komödie", 3. Woche

8. (7) Der Engländer, der in den Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr", 2. Woche

9. (5) "Everything Everywhere All at Once", 17. Woche

10. (9) Der perfekte Chef", 4. Woche

Die Arthouse-Kinocharts werden erstellt von Comscore und der AG Kino-Gilde und bilden die Hitliste der Filme nach Besucherzahlen in den Mitgliedskinos des Verbands ab.