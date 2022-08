Serien-Comeback für Joyn und ProSieben

Hinter der aktuell gedrehten Improserie "INTIMATE." steht die Firma Kleine Brüder, nicht nur die Schreibweise weckt Erinnerungen an "jerks.".

Nachdem die Fiction-Ambitionen bei SevenOne immer mehr im Sande zu verlaufen drohten, gibt es ein neues Lebenszeichen. Mit der neuen Impro-Serie "Intimate" möchten Joyn und ProSieben an die Erfolge von jerks" anknüpfen. Das macht allein schon die Ankündigung "Humor, der weh tut" deutlich.

In der Serie über die Tücken des Erwachsenwerdens wollen Bruno Alexander, Emil Belton, Oskar Belton, Max Mattis und Leo Fuchs "bis an die moralische Schmerzgrenze - und auch mal darüber hinausgehen". Sie spielen fünf Hamburger Freunde, die an ihren eigenen sozialen Fähigkeiten hochkant scheitern und produzieren die Serie mit ihrer Firma Kleine Brüder selbst, sind zu dem für die Drehbücher und die Regie verantwortlich. Gemeinsame Auftraggeber sind Joyn und ProSieben, wo man keinen Hehl daraus macht, dass die Serie Fans von "jerks." ansprechen soll. Die einmonatigen Dreharbeiten haben gerade begonnen.

Bei INTIMATE handelt es sich um die erste eigene Produktion der Kleinen Brüder, nachdem sie zuvor mit Pyjama Pictures bei der Prime-Video-Serie "Die Discounter" zusammenarbeiteten. Die fünf Hamburger fungieren gemeinsam als Showrunner, Regie und Schnitt verteilen sich auf Oskar und Emil Belton, Bruno Alexander und Leo Fuchs. Max Mattis fungiert als ausführender Produzent.

Die achtteilige Comedyserie soll im Frühjahr 2023 ihre Premiere bei Joyn Plus+ feiern, ehe sie in Doppelfolgen auf ProSieben ausgestrahlt wird.