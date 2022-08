Adrian Goiginger über "Märzengrund": "Ich kenne dieses Müdewerden von der Gesellschaft"

Mit "Märzengrund" legt Adrian Goiginger nach dem gefeierten Debüt "Die beste aller Welten" seinen neuen Kinofilm vor - keine persönliche Geschichte, aber eine, in der er Parallelen zu seinem eigenen Leben erkennt. Kinostart ist am 25. August.

Mit "Die beste aller Welten" haben Sie eine sehr persönliche Geschichte verfilmt, ebenso mit "Der Fuchs", der noch auf seinen Kinostart wartet. Wie lässt sich "Märzengrund" in Ihr noch recht junges Oeuvre einreihen?

ADRIAN GOIGINGER: "Märzengrund" war, wenn man so will, meine erste Auftragsarbeit. Produzent Michael Cencig von Meta Film kam auf mich zu. "Märzengrund" basiert auf einem Theaterstück von Felix Mitterer, der in Österreich eine große Nummer ist, ein wahrer "Volks-Autor" mit seinen Theaterstücken. Die Geschichte, die auf wahren Begebenheiten basiert, hat mich in den Bann gezogen. Ich sah auch eine Parallele zu meinem eigenen Leben in diesem Freiheitsdrang von Elias. Als junger Mann war ich ein Jahr lang bei den Gebirgsjägern des Österreichischen Bundesheers, witzigerweise sogar in den Tiroler Bergen, wo "Märzengrund" spielt. Damals dachte ich oft, wie schön es wäre, einfach wegzugehen, alles hinter sich zu lassen. Über diese Thematik gibt es tolle Filme wie "Into the Wild" oder "Der große Trip - Wild" mit Reese Witherspoon. Ich kenne dieses Müdewerden von der Gesellschaft. Michael Cencig kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich war ausgelaugt, empfand alles als zu extrem. Dann kam auch noch Corona. Ich sah den Stoff als Wink mit dem Zaunpfahl.

Die Hauptfigur strebt nach der absoluten Freiheit und Einigkeit mit der Natur. Wendet sich ab von der Gesellschaft. Ist Ihnen das sympathisch? Oder handelt der Protagonist nicht sehr egoistisch...

Ich wollte "Märzengrund" machen, weil ich es spannend fand zu erforschen, was einen jungen Menschen dazu treibt, alles hinter sich zu lassen, obwohl er auf dem Papier ein gemachtes Leben hat als einziger Sohn des reichsten Bauern im Zillertal. Nach so einem Leben würde sich auch heute aus materieller Sicht fast jeder sehnen. Was treibt jemanden dazu, auf all das zu verzichten und ein Leben in völliger Einsamkeit zu führen? Die zweite große Frage, die mir wichtig war, taucht gegen Ende des Films auf. Wenn man zurückblickt auf ein solch geführtes Leben, bereut man es dann? Diese Fragestellung kommt mir bei ähnlichen Stoffen rund um das Thema Einsiedlertum oft zu kurz. Im Film stellt sich der gealterte Elias, gespielt von Johannes Krisch, nach 40 Jahren am Berg genau diese Frage: War es das wert? Habe ich ein Leben gelebt, das gut war? Und ja, sein Handeln war sehr egoistisch. Mir war wichtig, Elias' Streben nach individueller Freiheit nicht verklärt zu zeigen.

Waren Sie mit der Vorlage, dem Theaterstück von Felix Mitterer, bereits vertraut?

Nein. Das Theaterstück ist aber auch noch recht jung, stammt von 2016. Felix Mitterer schrieb es für das Theaterfestival Stummer Schrei in Stumm im Zillertal. Michael Cencig nahm 2019 im Rahmen der Berlinale Kontakt mit mir auf - dann ging es ziemlich schnell ... Ich kannte natürlich Felix Mitterer und weiß, dass er seine Stoffe immer aus den Menschen in seiner Region zieht.

Was war die Herausforderung, aus einem Theaterstück einen Film zu machen? Geht man da anders vor? Was muss man beachten?

Ein Theaterstück funktioniert oft stark über Dialog. Beim Film ist das nicht so. Bei den ersten beiden Drehbuchfassungen war ich nur damit beschäftigt, Dialog zu kürzen. Das Schöne wiederum ist, wenn man ein Theaterstück als Vorlage hat, dass die Dialoge und Figuren für das Drehbuch schon vorhanden sind - wir haben diese nicht viel verändert. Allerdings gab es einige Szenen, wie den Schneesturm oder die Lawine, die im Theaterstück so nicht existieren. Szenen, in denen nicht geredet wird. Die habe ich erschaffen. Die braucht es auch in einem Film! Man kann im Film Dinge wie Kälte oder Hunger, die im Theater nur schwer darstellbar sind, ganz anders umsetzen, flankiert mit passender Musik und Sounddesign. Es war eine tolle Herausforderung, und ich bin froh, sie angenommen zu haben.

Wie sah die Drehbucharbeit mit Felix Mitterer aus, der nicht nur die Vorlage schrieb sondern auch wahnsinnig viel Erfahrung als Drehbuchautor mitbringt? Wer hat was beigesteuert?

Wir saßen nicht gemeinsam an einem Tisch. Ich habe das Drehbuch geschrieben, also das Theaterstück adaptiert, und ihm geschickt. Seine Anmerkungen habe ich nach Möglichkeit berücksichtigt. Wichtig war, dass wir uns im Vorhinein zwei Mal für ein längeres Gespräch getroffen haben. Die Zusammenarbeit war von gegenseitigem Respekt geprägt. Felix Mitterer hat mir seinen Stoff anvertraut.

Das Theaterstück wird ursprünglich in Tirolerisch zur Aufführung gebracht - Ihnen war im Film der Zillertaler Dialekt wichtig, die Mundart, die der historischen Geschichte zugrunde liegt. Was war der Hintergedanke?

Das Theaterstück ist mit wenig Dialekt geschrieben. Bei den Aufführungen wird es, wie Sie sagen, im Tiroler Dialekt gesprochen. Ich habe mich in der Vorbereitung auf den Film mit Dialektforschern getroffen, um mir erklären zu lassen, wie man in den 1960er Jahren im Zillertal gesprochen hat. Das würde heute keiner mehr verstehen. Ich als gebürtiger Salzburger hätte damals nichts verstanden bei den Zillertalern. Authentizität ist für mich stets ein wichtiger Aspekt - deshalb war mir der Zillertaler Dialekt ein Anliegen. Im Film ist er in milder Form zu hören. Der Unterschied von "Märzengrund" zu "Die beste aller Welten" oder auch "Der Fuchs" ist, dass ich viel weniger Zeit in der Vorbereitung hatte. Mir war bewusst, dass ich mit den Schauspielern nicht zwei Jahre vor Dreh schon arbeiten konnte, wie ich das mit Simon Morzé bei "Der Fuchs" konnte. Bei "Märzengrund" hatte ich nur zwei Monate Zeit. Deshalb war klar, dass ich den Schauspielern keinen schwierigen Dialekt zumuten kann.

Das Theaterstück wird stets mit Laiendarstellern aufgeführt. Gab es diese Überlegung auch für den Film?

Eigentlich nicht. Wir hatten kurz in Betracht gezogen, ob der Darsteller, der den älteren Elias im Theater spielt, auch für den Film in Frage kommen könnte. Dann haben wir uns aber Johannes Krisch angeschaut - und es war sofort klar, dass er unser Elias in späteren Jahren ist. Johannes ist eine Naturgewalt. Dass die Kinder und Jugendlichen im Film Laien sind, ist von mir gewollt. Auch in "Der Fuchs" geben die Darsteller der jungen Soldaten so gut wie alle ihr Debüt auf der Leinwand. Ich arbeite gerne mit rohen, ungeformten Jungschauspielern.

Haben Sie das Figurenarsenal genauso wie im Theaterstück belassen? Und was haben Sie Ihren Schauspielern abverlangt?

In Summe haben wir eher Darsteller weggenommen. Im Theaterstück gibt es noch eine dritte Zeitebene, die recht lang gehalten ist. Im Film zeigen wir nur den jungen Elias und den "alten" Elias. Die mittlere Zeitebene haben wir übersprungen. Zur Vorbereitung auf den Dreh mussten die Schauspieler für ein paar Wochen auf die Alm. Für unseren jungen Hauptdarsteller Jakob Mader war das eine besondere Herausforderung. Er ist ein Stadtkind, wuchs in der Innenstadt von Innsbruck auf. Das Arbeiten auf dem Bauernhof war für ihn fremd, dann noch der Zillertaler Dialekt... Aber er hat es toll hingekriegt! Ich bin überzeugt, dass diese praxisnahe Art der Vorbereitung etwas mit den Schauspielern macht. Wenn man weiß, wie man Dreck schaufelt, Heu wendet, kommt das beim Dreh auch anders rüber. Es ist echt, wirkt nicht aufgesetzt, sondern sieht alltäglich aus.

Die Authentizität haben Sie auch bei den Locations gewahrt. Ein einfaches Unterfangen im Jahr 2022?

Der Vorteil war, dass die Geschichte sehr lokal im Zillertal beheimatet ist und wir die Möglichkeit hatten, teilweise sogar an Originalschauplätzen zu drehen. Die Alm, auf die der junge Elias von seinem Vater geschickt wird, die Mittelstation, ist original der Hof, auf dem der echte Elias in den 1960er-Jahren auch war. Das Refugium ganz oben auf dem Berg, das sich Elias anschließend errichtet, haben wir in einem anderen Tal gedreht. Dennoch war unser Bemühen, sich sehr stark an die wirklichen historischen Schauplätze zu halten. CineTirol hat uns hier toll unterstützt.

Sie begreifen Filmemachen vollumfänglich, bei "Die beste aller Welten" und "Der Fuchs", sind Sie Drehbuchautor, Regisseur und Produzent. "Märzengrund" war eine Auftragsarbeit. War das ein ganz anderes Arbeiten?

Es ist definitiv etwas anderes. Dennoch bin ich froh, diese Erfahrung gemacht zu haben. Es wird wahrscheinlich nicht die letzte Auftragsarbeit sein. Das kräftezehrende, starke Investment, dass ich in Werke wie "Die beste aller Welten" und "Der Fuchs" stecke, kann ich nicht immer leisten. Solche Filme schaffe ich vielleicht nur alle vier Jahre. "Der Fuchs" plane ich seit 2010! Bei "Märzengrund" musste ich lernen, mehr Sachen abzugeben, mich unterzuordnen. Das tut mir auch mal ganz gut. Trotzdem versuchte ich meine eigene Sprache und Vision reinzubringen. Bei "Die beste aller Welten" war es ganz extrem, da musste ich nie jemanden fragen oder miteinbeziehen - der Film erzählt meine eigene Kindheit. Das heißt nicht, dass ich Arbeiten wie ¿Märzengrund¿ weniger schätze. Ich fand schön zu sehen, wie andere Menschen - hier in erster Linie Michael Cencig als Vater des Projekts - für Filme brennen. Normalerweise musste ich bisher immer andere für meine Stoffe begeistern. Hier war es umgekehrt: Hier hat mich Michael für den Stoff begeistert.

Sie sind mit zwei Produktionsfirmen aktiv, mit 2010 Entertainmentin Österreich, mit Giganten Film in Deutschland. Nimmt der Filmemacher Unterschiede zwischen den beiden (Film)Ländern wahr?

Schimpfen kann ich nicht. Ich bin privilegiert und empfinde das vorhandene Fördersystem als Segen. Das Filmland Österreich gibt dem Nachwuchs eine größere Chance, die Einreichhürden sind dort extrem niedrig, und aus meiner Sicht wird auch mehr auf die künstlerische Qualität geachtet. Natürlich gibt es immer zu wenig Geld, es ist ein anhaltender Wettbewerb. In Deutschland herrscht ein eher kommerzieller Blick, gleichzeitig existieren viel mehr Anlaufstellen. Insgesamt müssten die Fördertöpfe an die Inflation angepasst werden. Ich starte im Herbst mit dem Dreh zu ¿Rickal¿ mit Voodoo Jürgens. Ich merke deutlich, wie viel weniger das Geld wert ist. "Die beste aller Welten" konnten wir für 1,9 Millionen Euro realisieren. Das wäre jetzt undenkbar. "Rickal" ist mit etwa 2,8 Millionen Euro angesetzt - das geht gerade so.

Das Gespräch führte Barbara Schuster