Einschaltquoten: Jauch trotzt Krimis, Sky mit Drachenkraft

"Wer wird Millionär?" erlebte einen Happy Monday, war bei den Jüngeren vorne und musste sich beim Gesamtpublikum nur einer von zwei öffentlich-rechtlichen Krimiwiederholungen geschlagen geben. Für die eigentliche Sensation sorgte aber "House of Dragons".

Im Duell der Krimi-Wiederholungen setzte sich das ZDF hinter der "Tagesschau" (4,64 Millionen) mit dem Quotengaranten Die Toten vom Bodensee: Der Wegspuk" (4,08 Millionen /16,4 Prozent Marktanteil) deutlich gegen den ARD-Konkurrenten Donna Leon: Tierische Profite" (3,04 Mio. / 12,2 Prozent) durch, der aber auch schon einige Jahre mehr auf dem Buckel hat. Dazwischen positionierte sich RTL-Trumpf "Wer wird Millionär?" direkt hinterm "heute journal" (3,63 Millionen) mit 3,51 Mio. Zuschauern und 14,4 Prozent Marktanteil.

Blitzsaubere 14,0 Prozent für die Jauch-Show sorgten außerdem für ein Ausrufezeichen bei den 14- bis 49-Jährigen. Die 0,74 Mio. Zuschauer wurden lediglich von der "Tagesschau" (0,94) überboten. Auch bei Schwestersender Vox konnte man sich glücklich schätzen über 7,5 Prozent für "Die leckerste Idee Deutschlands" (0,34 Mio.), während Sat.1 mit 5,6 Prozent für "Das Haus am Meer mit Julia Leischik" (0,29 Mio.) baden ging.

Für die eigentlich Sensation sorgte indes Sky mit der Premiere von House of the Dragon". Der parallel zur Weltpremiere erfolgte Start der Serie in Deutchland um drei Uhr nachts schaffte den Sprung unter die Top 20. 290.000 Unverdrossene machten die Nacht zum Tage und sorgten für 37,2 Prozent Marktanteil - ein unfassbares Ergebnis für einen Pay-Sender.