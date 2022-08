Zürich ehrt Charlotte Gainsbourg

Das 18. Zurich Film Festival zeichnet die französisch-britische Schauspielerin Charlotte Gainsbourg mit dem Goldenen Auge aus. Der Ehrenpreis honoriert Gainsbourgs Karriere und Vielseitigkeit. Die Verleihung findet am 26. September im Rahmen der Weltpremiere ihres neuen Films, "The Almond and the Seahorse", statt.

Das 18. Zurich Film Festival zeichnet die französisch-britische Schauspielerin Charlotte Gainsbourg mit dem Goldenen Auge aus. Der Ehrenpreis honoriert Gainsbourgs Karriere und Vielseitigkeit. Die Verleihung findet am 26. September im Rahmen der Weltpremiere ihres neuen Films, "The Almond and the Seahorse", statt. "Charlotte Gainsbourg zählt zu den vielseitigsten Charakterdarstellerinnen des europäischen Kinos", erklärt Christian Jungen, Artistic Director des ZFF und führt weiter aus: "Sie zeichnet sich durch eine mutige Rollenwahl aus: Ob Horrorthriller oder romantische Komödie, ob avantgardistisches Drama oder Hollywood-Mainstream: Sie vermag ihren Figuren in allen Genres menschliche Tiefe und Glaubwürdigkeit zu verleihen. Und sie gehört zu den raren Schauspielerinnen, die mit ihrem Charisma in den Bann zu ziehen und einen Film alleine zu tragen vermögen."

In "The Almond and the Seahorse" steht Gainsbourg gemeinsam mit Rebel Wilson vor der Kamera, die ebenfalls in Zürich erwartet wird. Das Regiedebüt von Drehbuchautor und Schauspieler Celyn Jonesund Kameramann Tom Stern basiert auf Kaite O'Reillys gleichnamigem Bühnenstück von 2008. Gainsbourg und Wilson spielen darin eine Archäologin und eine Architektin, die darum kämpfen, sich eine Zukunft zu erarbeiten, nachdem eine traumatische Hirnverletzung sie von den Menschen entfernt hat, die sie lieben. In einer weiteren wichtigen Rolle ist Trine Dyrholm zu sehen.

Die 18. Ausgabe des Zurich Film Festival läuft vom 22. September bis 2. Oktober. Das Programm wird am 8. September bekanntgegeben.