"House of the Dragon"-Start bricht HBO-Alltime-Rekord

Die Premiere von "House of the Dragon" avancierte mit knapp zehn Mio. Zuschauern nach eigenen Angaben zum besten Start in der Geschichte des US-Premiumkabelsenders HBO.

Die Premiere des Big-Budget-Prequel Game of Thrones", House of the Dragon", brach mit knapp zehn Mio. Zuschauern der ersten Folge im linearen TV und Stream nach eigenen Angaben um ein Vielfaches den bis dato bestehenden Rekord des Vorgängers in der Geschichte von HBO. Genauer 9,99 Mio. Zuschauer verkündete Warner Bros Discovery zum Start der Serie am Sonntag Abend bei HBO und HBO Max. Bisheriger Rekordhalter war die erste Folge von "Game of Thrones", die 2011 mit 4,2 Mio. Zuschauern gestartet war und dessen Serienfinale 2019 gar von 19,3 Mio. Fans gesehen wurde.

Im Vorfeld des mit der größten Kampagne begleiteten Start einer Original-Serie stiegen auch die Zuschauerzahlen von "Game of Thrones" wieder kräftig an, im August um fast 90 Prozent im Vergleich zum Juni und um 50 Prozent im Vergleich zum Juli.

Nach der Erhebung von SambaTV, die drei Mio. terrestrische Anschlüsse in US-Haushalten messen, gelang dem Serienstart mit 2,6 Mio. Besuchern der beste Start aller Sender des laufenden Jahres.