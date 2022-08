Foto des Tages: "Dr. Nice" - Dreamtool dreht neue ZDF Herzkino-Reihe

Kino

Mit Patrick Kalupa als "Dr. Nice" geht der erste männliche Lead am Sonntagabend und das erste klare Medical mit einem grandiosen Ensemble an den Start. In Berlin und Flensburg stehen für die neue ZDF Herzkino-Reihe seit dem 02. August Stars wie Josefine Preuß und Maximilian Grill, sowie Brigitte Zeh, Bruno F. Apitz, Hedi Kriegeskotte, Idil Üner und weitere vor der Kamera von Clemens Baumeister. Regie führt Constanze Knoche. Produzent Stefan Raiser setzt bei den Drehbüchern auf das erfolgreiche "Ella Schön"-Team: Simon X. Rost und Elke Rössler sind die Autoren. Es produziert im Auftrag des ZDF die Dreamtool Entertainment GmbH, Producerin Sibylle Illner. Redaktion im ZDF: Katharina Görtz und Thorsten Ritsch. Auf dem Foto (v.l.): Josefine Preuß, Stefan Raiser, Patrick Kalupa, Constanze Knoche, Maximilian Grill, vorne: Simon X. Rost, Elke Rössler. (PR-Veröffentlichtung; Foto: Dreamtool Entertainment / Rudolf Wernicke)